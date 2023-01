Les nouveaux MacBook Pro 2023 avec puces M2 Pro et M2 Max sont encore retardés

Ça glisse encore. Les futurs MacBook Pro de 14 et 16 pouces de nouvelle génération d'Apple équipés des puces M2 Pro et M2 Max seraient "retardés une fois de plus". Initialement, ils devaient être lancés fin 2022, puis début 2023. Désormais, les ordinateurs portables haut de gamme sont attendus pour la deuxième moitié de l'année.

Un nouveau retard

Bien que DigiTimes ne fournisse pas de date précise, on comprend que le premier trimestre n'est plus à considéré. Les ordinateurs conserveront le même design et les mêmes caractéristiques que les modèles actuels, mais avec des puces M2 Pro et M2 Max. Mark Gurman a affirmé que par rapport aux M1 Pro et M1 Max actuels, ces puces n'amélioreraient que légèrement les performances.

Gurman a affirmé fin octobre qu'Apple prévoyait de sortir les nouveaux MacBook Pro au premier trimestre 2023 et avait lié les lancements à une prochaine version de macOS 13.3. D'après les différentes fuites et rumeurs, les nouveaux modèles seront présentés d'ici la conférence annuelle des développeurs WWDC d'Apple en juin.



Fin décembre, TSMC, le partenaire d'Apple pour la fabrication de puces, a commencé à produire en masse des puces en 3 nm, mais les rapports ne sont pas tous d'accord sur le fait que la puce M2 Pro sera gravée en 3 nm, ou toujours en 5 nm les M1 Pro et M1 Max.



Enfin, la publication taïwanaise avance que les expéditions de MacBook vont chuter de 40 à 50 % séquentiellement au premier trimestre de 2023, citant des sources anonymes de la chaîne d'approvisionnement. Apple "ajustant ses ratios d'expédition" en ajoutant Wingtech comme assembleur de MacBook est la principale cause de cette forte baisse.