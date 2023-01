Apple corrige la fiche technique de la puce M2 Max du nouveau MacBook Pro

Lorsqu'Apple a dévoilé les nouveaux MacBook Pro 2023 mardi, les plus observateurs ont été surpris par une supposée baisse des spécifications du moteur multimédia sur la variante équipée du processeur le plus onéreux. Alors que la puce M1 Max a toujours été répertoriée comme ayant deux moteurs de codage et de décodage, la fiche technique de la M2 Max n'en avait qu'un. Cette page a depuis été mise à jour, une erreur assez rare du côté de la société dirigée par Tim Cook.

La puce M2 Max possède bien un double Media Engine

La présentation officielle, par le biais d’un communiqué de presse, indiquait toujours que la puce M2 Max disposait de deux moteurs de codage/décodage ProRes, mais la page des spécifications du MacBook Pro 14 pouces indiquait que la puce M2 Max n'en avait qu'un.



La section sur le fameux Media Engine de cette page a depuis été mise à jour et indique deux moteurs d'encodage vidéo et deux moteurs d'encodage et de décodage ProRes. Cet encodage matériel est beaucoup plus efficace que tout logiciel de rendu de vidéos, tant en termes de rapidité que de consommation énergétique.

Si l’utilisateur lambda ne remarquera pas une grande différence entre un ou deux coeurs, le changement sera particulièrement notable pour les éditeurs vidéo, qui travaillent souvent avec plusieurs fichiers vidéo à la fois et des codecs professionnels tels que ProRes. C’est là l’une des grandes différences avec la puce M2 Pro, qui est également moins dotée en cœurs GPU ainsi qu’en bande passante.

Les nouveautés des MacBook Pro M2 Pro / Max

Bien que les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces aient le même design extérieur, le moteur multimédia n’est pas la seule amélioration apportée à cette génération d'ordinateurs portables. Les puces M2 Pro et M2 Max possèdent davantage de cœurs de processeur (12 contre 10) et de GPU, pour des performances multicœurs améliorées, sans oublier qu’ils peuvent être équipés jusqu’à 96 Go de RAM. Côté esthétique, le seul changement concerne les câbles MagSafe qui sont enfin assortis à la couleur de la machine. Un détail, mais qui a son importance. Pour le reste, on trouve également le WiFi 6E, le Bluetooth 5.3 et un port HDMI 2.1.