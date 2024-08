Rumeur : le prochain iPhone SE 4 aura une Dynamic Island

Pendant plusieurs années, l’encoche a été un indicateur de distinction vis-à-vis des smartphones concurrents qui proposent eux aussi des écrans sans bords. Aujourd’hui, l’encoche n’existe plus sur la dernière génération d’iPhone et elle devrait aussi être supprimée sur le prochain iPhone SE, au profit de la Dynamic Island !

Parmi les bruits de couloir les plus récents, l’un se détache particulièrement : la prochaine génération d’iPhone SE pourrait adopter un élément de design jusqu’alors réservé aux modèles haut de gamme de la marque, la Dynamic Island. Ce changement marquerait un tournant dans la stratégie de conception d’Apple pour ses appareils aux tarifs plus accessibles.



Jusqu’à récemment, la majorité des indiscrétions ont indiqué que le futur iPhone SE emprunterait son design à l’iPhone 14 standard, notamment en reprenant l’encoche dédiée au système de reconnaissance faciale Face ID. Cependant, une rumeur de dernière minute, publiée par l’utilisateur @MajinBuOfficial sur X, vient bouleverser ces anticipations. Selon le leaker, l’iPhone SE pourrait plutôt s’orienter vers l’intégration de la Dynamic Island, une innovation introduite avec l’iPhone 14 Pro, qui fusionne l’encoche et la zone de notifications pour créer une expérience utilisateur plus immersive et interactive.

En plus de cette révélation surprenante, @MajinBuOfficial a également partagé des informations sur le module caméra de ce futur modèle. Il semblerait que l’iPhone SE adopte une position verticale pour sa caméra arrière. Néanmoins, contrairement à ces derniers, l’iPhone SE conserverait un format à un seul objectif, avec le microphone et le flash LED disposés sous l’objectif dans une configuration en forme de pilule.



La sortie du prochain iPhone SE est prévue pour l’année 2025, laissant amplement le temps à d’autres indiscrétions de dévoiler d’autres détails sur le prochain iPhone de milieu de gamme.

Based on what has been reported to me, the iPhone SE could have a design very similar to that of the current iPhone 16 still in development. The new iPhone SE will most likely have a single camera instead of the double one of the iPhone 16 models, otherwise it seems that the… pic.twitter.com/Z1Gio4nBRu