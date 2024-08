CASETiFY annonce une collection de coques One Piece pour les iPhone, iPad et AirPods

Habitué aux collaborations pour des collections inédites, l’accessoiriste CASETiFY frappe un gros coup avec la collection One Piece. Ce partenariat qui a lieu à l’occasion des 25 ans de l’animé japonais propose diverses coques pour l’iPhone, l’iPad et même les AirPods ! De quoi trouver son bonheur avec des prix plutôt raisonnables.

CASETiFY x One Piece

Pour célébrer les 25 ans de l’animé One Piece, CASETiFY annonce une nouvelle collection inédite en collaboration avec la série. Cette collection promet d'attirer l’attention des fans du monde entier avec une gamme variée de produits, mettant en avant des designs emblématiques de l’animé.



Un des éléments phares de cette collection est la coque exclusive dorée nommée Chronicle Stamp Case, spécialement conçue pour marquer ce quart de siècle de One Piece. Cette coque, avec son design luxueux, est un incontournable pour les collectionneurs.

La collection sera officiellement disponible le 8 août sur le site casetify.com, ce qui vous laisse un peu de temps pour trouver la coque qui vous convient. Les stocks vont probablement partir très vite, car One Piece profite d’une popularité mondiale, particulièrement en Asie, en Europe et bien sûr au Japon. Cette collection spéciale reflète cette renommée internationale en proposant des motifs et des personnages emblématiques de l’univers de One Piece.

Il n’y aura pas que des coques pour iPhone

Au-delà des coques pour iPhone 15, la gamme de produits inclut également des coques pour AirPods et AirPods Pro, des étuis pour iPad, des accessoires pour ordinateurs portables, des chargeurs sans fil, des chargeurs de voiture, des grip stands et des stations de charge 2-en-1. Les prix des produits varient entre 41.99€ et 114.99€.

Dès le 8 août, les produits seront disponibles en ligne, via l’application CASETiFY Co-Lab (disponible sur l’App Store) et dans les magasins CASETiFY Studio.



Avec cette nouvelle collaboration, CASETiFY continue de montrer son engagement à créer des produits innovants et tendances, tout en rendant hommage à des icônes culturelles comme One Piece.