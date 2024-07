Apple TV+ : le projet pour inclure des publicités avance bien !

Netflix, Amazon Prime Video, Disney+... Les géants du streaming se sont tous laissés tenter par des abonnements avec des publicités au lancement d'un contenu et pendant la lecture. Si Apple TV+ est aujourd'hui l'un des rares services de streaming à ne pas ajouter de publicités à ses contenus, cela ne devrait plus durer très longtemps. La firme de Cupertino s'est rapproché de plusieurs agences de publicités pour ajouter des publicités dans un abonnement moins cher pour Apple TV+.

Les publicités envahissent le secteur du streaming et Apple TV+ ne sera pas épargné

Nous sommes des millions à avoir abandonné les chaînes de télévision en direct, en partie à cause de la publicité omniprésente. Cette migration massive vers les plateformes de streaming et les services à la demande a reflété notre désir d'une expérience de visionnage plus personnalisée et sans interruption. Cependant, ce temps a changé avec Netflix, Prime Vidéo et Disney+ récemment qui ont décidé d'accueillir à bras ouverts les spots publicitaires dans certaines de leurs offres.



Pour une plateforme de streaming, proposer un abonnement avec des publicités, c'est un bon compromis pour offrir des tarifs plus bas, attirer une masse de nouvelles personnes qui cherchent des prix attractifs et générer des revenus supplémentaires sans faire payer davantage l'utilisateur. Apple a compris que ses concurrents ont choisi la bonne formule, c'est pour cela que la firme de Cupertino discute en ce moment avec une agence de publicité pour apporter des publicités sur Apple TV+.

Dans un récent rapport d'AppleInsider, on apprend qu'Apple s'intéresse (vraiment) beaucoup aux publicités pour son service de streaming. Le géant californien serait actuellement en discussion avec une agence britannique spécialisée dans la publicité pour proposer un abonnement Apple TV+ moins cher avec des annonces publicitaires.



Cette agence qui s'appelle le Broadcaster's Audience Research Board (BARB) a une expérience spectaculaire (de plus de 40 ans) dans l'univers de la publicité et dans la mesure des audiences au Royaume-Uni.

Une nouvelle réunion suggère qu'Apple se prépare à offrir un niveau soutenu par la publicité à Apple TV+. Il y a eu des réunions similaires avec des organisations de notation aux États-Unis en 2022, mais jusqu'à présent, rien n'en est venu.

Les discussions entre les deux parties se sont essentiellement portées pour l'instant sur la partie technique et la collecte des données. Apple souhaite à tout prix que le respect de la vie privée des abonnés Apple TV+ soit optimal, l'entreprise souhaite des revenus supplémentaires pour son activité streaming, mais pas au détriment d'un manque de confidentialité qui trahirait sa politique maison.



Pour le moment, les seules publicités dans les contenus Apple sur l'application Apple TV concernent les rencontres sportives de la Major League Soccer (MLS). Le géant californien ajoute à chaque fois des spots publicitaires lors des mi-temps des rencontres afin de combler l'attente du retour des joueurs sur le terrain.



Pour le moment, il est impossible de dire dans combien de temps seront ajoutés les publicités sur Apple TV+ ni combien coûtera l'abonnement qui inclura des publicités. Des détails arriveront prochainement, on espère juste que la quantité de publicités par heure ne sera pas abusif, tout comme le prix de l'abonnement.