Tout savoir sur la fonction de recharge en énergie propre d'iOS 16

Apple a inclus une fonctionnalité appelée "Clean Energy Charging" dans iOS 16.1 et l'a activée par défaut. Voici ce que vous devez savoir sur cette fonctionnalité écologique.



Apple a parlé de la fonction Clean Energy Charging lorsqu'elle a annoncé iOS 16 en septembre 2022. Elle n'a été lancée au public que le 24 octobre avec iOS 16.1, et il semble que le changement soit passé sans que beaucoup d'utilisateurs le remarquent - jusqu'à une récente tempête sur les médias sociaux.

La grogne monte

Le dimanche 26 février, une multitude de messages ont attiré l'attention sur Twitter au sujet de la recharge par énergie propre d'Apple. Les utilisateurs ont exprimé leur colère, déclarant qu'ils ne voulaient pas qu'Apple décide à leur place de la façon dont ils utilisent l'énergie.



La fonction est désactivable, donc si vous ne voulez pas participer à la recharge par énergie propre, il suffit de la désactiver dans les réglages d'iOS.



Avant de désactiver la fonctionnalité, nous vous invitons à découvrir pourquoi Apple pense que la recharge par énergie propre est importante, comment elle fonctionne et pourquoi vous devriez envisager de la laisser activée.

Qu'est-ce que la charge d'énergie propre ?

La fonction Clean Energy Charging, pas encore disponible en France, permet de réduire l'empreinte carbone d'un utilisateur en fonction de ses habitudes de charge et des prévisions d'émissions de carbone locales. Elle n'est active que pendant les sessions de charge prolongées, comme la nuit, et dans certains endroits répétés, comme à la maison ou au travail.

Malgré les affirmations qu'on peut lire sur les médias sociaux, cette fonction ne réduit pas l'efficacité ou la vitesse de la charge chaque fois qu'un appareil est branché. Au contraire, elle est très sélective en fonction des conditions mentionnées précédemment.



Dans le cas où la fonction Clean Energy Charging s'active à un moment inopportun, les utilisateurs peuvent la désactiver et se recharger normalement. Si la fonction est active, une notification est disponible et il est possible d'appuyer longuement sur celle-ci pour la désactiver pour cette session de charge.



Le plus important, c'est que la fonction Clean Energy Charging ne s'active pas sans en avertir l'utilisateur. Si la fonction suspend la charge, la notification indique quand l'appareil atteindra 100 %, comme pour la fonction de charge optimisée de la batterie.



La prévision des émissions de carbone de cette nouvelle fonctionnalité apparue sous iOS 16.1 ne consiste pas à rechercher des sources d'énergie propres et à décider si votre réseau électrique est "mauvais". Elle recherche une moyenne des émissions de carbone au fil du temps et décide du moment où le moins d'émissions de carbone sont créées pour une journée donnée - ce qui est plus propre. En fait, le téléphone évalue les pics de consommation d'électricité par rapport aux heures creuses. Mais c'est loin d'être le seul critère pris en compte.

Comment fonctionne la recharge d'énergie propre ?

Plusieurs conditions doivent être réunies pour que l'iPhone suspende la charge lorsque la fonction "Clean Energy Charging" est activée. Un algorithme d'apprentissage automatique contrôle la fonction.



La recharge par énergie propre s'active lorsque :

L'utilisateur se trouve dans un lieu significatif où il passe de longues périodes de temps, c'est-à-dire à la maison, au travail ou à l'école. La prévision des émissions de carbone indique à l'iPhone que de fortes émissions sont attendues lorsque l'appareil est branché. D'après le comportement de l'utilisateur, l'iPhone sait qu'il restera sur le chargeur pendant des heures, c'est-à-dire pendant que l'utilisateur dort ou reste immobile à son bureau. L'appareil a le temps d'attendre une énergie plus propre compte tenu du moment où il a été branché et du moment où il prévoit d'être débranché, de sorte qu'il peut encore atteindre 100 %.

Ces exigences signifient qu'il est probable que la recharge par énergie propre ne s'active que la nuit, lorsque l'utilisateur dort. Elle fonctionne en parallèle avec la charge optimisée de la batterie pour garantir la préservation de la santé de la batterie et la réduction des émissions de carbone.



Pour s'assurer que la fonction Clean Energy Charging est active, Apple indique que les fonctions suivantes doivent être activées :

Accédez à Réglages > Batterie > Santé et charge de la batterie et assurez-vous que la fonction de charge d'énergie propre est activée. Accédez à Réglages > Confidentialité et sécurité > Services de localisation et assurez-vous que l'option Services de localisation est activée. Accédez à Réglages > Confidentialité et sécurité > Services de localisation > Services système et assurez-vous que la personnalisation du système est activée. Accédez à Réglages > Confidentialité et sécurité > Services de localisation > Services système > Emplacements significatifs et assurez-vous que l'option Emplacements significatifs est activée.

Comment désactiver Clean Energy Charging

Si jamais vous n'en voulez pas, alors suivez ces quelques étapes :