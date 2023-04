La fonction multi-vues pour le sport sur Apple TV s’invite dans tvOS 16.5

L'existence de l'option multi-vues a été découverte pour la première fois par Steve Moser le mois dernier, mais elle est restée cachée dans le code. La fonction n'est disponible que pour les matchs sportifs diffusés par Apple via son application TV, ce qui signifie qu'elle est limitée à la MLB et à la MLS pour l'instant. Apple n'a pas encore annoncé officiellement quand la fonction multi-vues sera disponible pour le public, mais tvOS 16.5 sera probablement publié d'ici un mois maximum en version finale, accompagnant notamment iOS 16.5 .

Extension du mode d'écran divisé Picture-in-Picture existant, la nouvelle fonction multi-vues permet aux utilisateurs de l'Apple TV de diffuser jusqu'à quatre matchs sportifs simultanément avec une disposition d'écran en quadrants. Notre confrère explique que les utilisateurs peuvent contrôler le son du match qu'ils souhaitent entendre en le sélectionnant à l'aide de la télécommande Siri. Pour activer la fonction, les possesseurs d’une Apple TV compatible doivent sélectionner l'icône de la grille au-dessus de la barre temporelle, suivie d'un bouton "Plus de matchs".

La fonction sportive multi-vues d'Apple, qui était jusqu’ici une simple rumeur, a été discrètement introduite hier soir pour les matchs de MLB Friday Night Baseball, et devrait être également disponible pour les matchs de MLS Season Pass de ce soir, selon Tom's Guide. La fonction nécessite une Apple TV 4K exécutant la version bêta tvOS 16.5 .

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.