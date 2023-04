Apple lance la bêta 2 pour iOS 16.5 et iPadOS 16.5

Et une de plus ! Le programme de bêta d'iOS 16.5 et iPadOS 16.5 se poursuit ce soir. La bêta 2 est disponible dès à présent pour tous les développeurs inscrits au programme, les testeurs publics y auront droit dans quelques heures ou jours, selon les premières remontées auprès d'Apple.

Installer la bêta 2 d'iOS 16.5

Depuis quelques minutes, les développeurs peuvent télécharger la nouvelle bêta distribuée par Apple. Pour profiter des nouveautés d'iOS 16.5, vous devez, dans un premier temps, télécharger les profils des mises à jour depuis l'Apple Developer Center (si vous ne l'avez pas fait pour des bêtas antérieures). Comme d'habitude, la mise à jour via les réglages de l'iPhone ou de l'iPad après coup.



Pour les testeurs publics, la disponibilité des nouvelles mises à jour aura probablement lieu demain soir ou un peu plus tard s'il y a des bugs inquiétants détectés, Apple souhaite d'abord s'assurer qu'il n'y a aucune instabilité majeure qui pourrait gêner l'utilisation de votre appareil.

Nouveautés iOS 16.5 bêta 2

(Article en cours de rédaction... On met à jour dès qu'on en sait plus)

Rappel des nouveautés de la bêta 1 :