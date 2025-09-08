La bandoulière de l'iPhone 17 se montre en orange

À l'approche de l'événement « Awe dropping » d'Apple ce mardi, les fuites s'enchainent, notamment autour des iPhone 17. Après la capacité de batterie ou encore le zoom 8x, on parle d'un nouvel accessoire officiel pour la gamme iPhone 17 : une bandoulière conçue pour les nouvelles coques TechWoven d'Apple.

Un accessoire Apple de plus

Le leaker Sonny Dickson a partagé sur X des images de la lanière dans une couleur orange pêchue, dotée d’un noyau métallique flexible et de points d’attache magnétiques pour une connexion et déconnexion faciles. La sangle serait magnétique sur toute sa longueur, offrant une ergonomie digne des bracelets d'Apple Watch.

Les nouvelles coques TechWoven, qui s'apprêtent à remplacer la décevante gamme FineWoven, comportent de petits trous d’attache dans les coins inférieurs pour accueillir la sangle, comme le montrent les dessins CAO et les clones de coques partagés par les leakers Majin Bu et DuanRui. Cela s’inscrit dans la lignée des accessoires portables d’Apple, comme l’encoche pour lanière sur l’étui de charge des AirPods Pro 2. Avant cela, on trouvait ce système sur l’iPod touch de cinquième génération.



La sangle orange laisse évidemment penser à la potentielle nouvelle couleur de l'iPhone 17 Pro. La réponse sera donnée mardi soir lors du keynote Apple, à partir de 19 heures, heure de Paris. Apple va présenter plusieurs nouveautés, dont les quatre iPhone 17, les trois Apple Watch et les AirPods Pro 3.



Reste à connaître le prix d'une telle lanière : 29 €, 49 € ou plus ?