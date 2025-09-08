La bandoulière de l'iPhone 17 se montre en orange

  • auteurAlban Martin
  • Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)
  • 💬 9 coms
  • 🔈 Écouter

actualité apple iphone ipad macÀ l'approche de l'événement « Awe dropping » d'Apple ce mardi, les fuites s'enchainent, notamment autour des iPhone 17. Après la capacité de batterie ou encore le zoom 8x, on parle d'un nouvel accessoire officiel pour la gamme iPhone 17 : une bandoulière conçue pour les nouvelles coques TechWoven d'Apple.

Un accessoire Apple de plus

Le leaker Sonny Dickson a partagé sur X des images de la lanière dans une couleur orange pêchue, dotée d’un noyau métallique flexible et de points d’attache magnétiques pour une connexion et déconnexion faciles. La sangle serait magnétique sur toute sa longueur, offrant une ergonomie digne des bracelets d'Apple Watch.

laniere sangle bandouliere apple orange fuite sonny dickson

Les nouvelles coques TechWoven, qui s'apprêtent à remplacer la décevante gamme FineWoven, comportent de petits trous d’attache dans les coins inférieurs pour accueillir la sangle, comme le montrent les dessins CAO et les clones de coques partagés par les leakers Majin Bu et DuanRui. Cela s’inscrit dans la lignée des accessoires portables d’Apple, comme l’encoche pour lanière sur l’étui de charge des AirPods Pro 2. Avant cela, on trouvait ce système sur l’iPod touch de cinquième génération.

La sangle orange laisse évidemment penser à la potentielle nouvelle couleur de l'iPhone 17 Pro. La réponse sera donnée mardi soir lors du keynote Apple, à partir de 19 heures, heure de Paris. Apple va présenter plusieurs nouveautés, dont les quatre iPhone 17, les trois Apple Watch et les AirPods Pro 3.

Reste à connaître le prix d'une telle lanière : 29 €, 49 € ou plus ?

9 réactions

OzVirtu - iPhone premium

@GuiJacq
Même ça, il serait capable de le sortir.

08/09/2025 à 12h23

GuiJacq - iPhone premium

@OzVirtu
Mieux : une ceinture batterie Apple avec système MagSafe pour l’attacher à la taille 😆 ~300€ et ~2000€ pour la Hermès 💶💶

08/09/2025 à 12h01

OzVirtu - iPhone premium

@Steaser
J’te jure, ceux qui mettent une coque, comme moi, on un emplacement pour y mettre une dragonne, qui est amplement suffisant, surtout cette même dragonne qui existe en plusieurs formats [ poignet, cou…etc ], maintenant ça en devient ridicule, bientôt ils feront des coques pour y mettre un mousqueton, comme ça on pourra accrocher notre smartphone au passant de notre pantalon. Qu’est-ce qu’ils font pas pour vendre, le pire c’est qu’ils y a des pigeons par milliers.

08/09/2025 à 11h57

Alban (rédacteur)

@4benji - iPhone : La fatigue du lundi matin 😅

08/09/2025 à 11h47

4benji - iPhone

@Tigrou4243
Mais eux aussi ils sont pas très futé 🤣🤣

08/09/2025 à 11h31

Tigrou4243 - iPhone

@4benji
Tu es d’une perspicacité remarquable 🤣

08/09/2025 à 11h27

Steaser - iPhone premium

@OzVirtu
Excellent ! 😂

08/09/2025 à 11h13

OzVirtu - iPhone premium

Bandoulière, Lanière , ou tout simplement une Laisse.

08/09/2025 à 11h05

4benji - iPhone

La bandoulière orange qui se montre orange, oui c’est le buté d’une bandoulière orange d’être orange

08/09/2025 à 10h56

