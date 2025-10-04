La nouvelle bandoulière d'Apple séduit les clients de l'iPhone 17

La nouvelle bandoulière d'Apple, lancée avec l'iPhone 17 et l'iPhone Air, connaît une forte demande. Près d'un mois après sa sortie, cet accessoire reste souvent en rupture de stock selon le coloris, signe de son succès initial.

Un accessoire haut de gamme

Si vous cherchez actuellement à commander ce nouvel accessoire chez Apple, vous serez surpris de voir que la moitié des couleurs de la sangle ne sont pas disponibles avant plusieurs semaines, dont les variantes orange, marron, bleu et verte. Son prix ne semble pas effrayer les clients, les 69 euros demandés étant visiblement justifiés par la qualité de fabrication. Il est vrai qu'Apple n'a pas lancé une vulgaire bandoulière. Et pour cause, elle a été pensée pour faciliter la vie des utilisateurs :

Ses aimants flexibles intégrés et ses glissières en acier inoxydable vous permettent de trouver l’ajustement parfait en toute simplicité, tout en gardant les deux sangles bien fixées et alignées.

Si vous voulez absolument et rapidement une sangle Apple, mieux vaut aller voir en Apple Store, ou regardez sur la boutique officielle d'Apple sur Amazon qui peut livrer par exemple les coloris sable ou noir dès demain. Pour information, la longueur maximale de la bandoulière est de 208 cm, alors que la longueur minimale est de 108 cm.

Si vous ne souhaitez pas mettre autant dans une bandoulière, le prix d'une coque chez Apple, vous pouvez aussi jeter un oeil chez les accessoiristes tiers comme la Ringke à 16,99 euros disponibles dans plusieurs coloris.

