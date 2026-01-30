La stratégie de lancement fractionné des iPhone 18 se confirme

La rumeur selon laquelle Apple prévoit de diviser en deux son cycle de lancement d'iPhone à partir de cette année gagne en crédibilité. Un nouveau rapport de Nikkei Asia, publié ce vendredi 30 janvier 2026, corrobore les informations antérieures publiées par The Information, Bloomberg et l'analyste Ming-Chi Kuo. De quoi confirmer la primauté de sortie aux modèles premium, comme l'iPhone 18 Pro et l'iPhone Fold, sur les appareils standards comme l'iPhone 18.

Trois modèles à chaque fois

D'après les sources de Nikkei, Apple va prioriser la production et les livraisons de ses trois modèles les plus premium pour un lancement phare au second semestre 2026 (probablement en septembre) :

Le premier iPhone Fold (pliable) de l'histoire d'Apple

L'iPhone 18 Pro

L'iPhone 18 Pro Max

Ces modèles haut de gamme incluent des appareils photo améliorés, une Dynamic Island réduite, des écrans plus grands et lumineux et des procédés de fabrication plus complexes - en particulier pour le modèle pliable, qui nécessite de nouveaux matériaux et techniques industrielles avancées.

Le modèle standard iPhone 18 est repoussé au premier semestre 2027. Un iPhone 18e mis à jour (modèle d'entrée/milieu de gamme) est également attendu à la même période début 2027, bien que le rapport de Nikkei ne le mentionne pas explicitement. Le rapport évoque également un iPhone Air 2 dans les tuyaux d'Apple. Ce qui ferait un deuxième lot de 3 téléphones.



Cette approche échelonnée, calquée sur celle de Samsung ou OnePlus, vise à :

Optimiser les ressources limitées face aux contraintes de la chaîne d'approvisionnement

Maximiser les revenus et les marges sur les modèles premium (plus rentables)

Répondre à la hausse des coûts des puces mémoire et autres composants

Réduire les risques de production pour le premier iPhone pliable, dont la fabrication de masse est particulièrement délicate

Les fournisseurs subissent une pression supplémentaire, certains réorientant leurs capacités vers des géants de l'IA comme Nvidia, Google et Amazon. Un dirigeant d'un fournisseur a déclaré à Nikkei que la fluidité de la chaîne d'approvisionnement constituait « l'un des principaux défis cette année », et qu'un changement de stratégie marketing avait également influencé la décision de prioriser les appareils premium.



Apple a d'ailleurs évoqué des contraintes d'approvisionnement pour l'iPhone 17 lors de sa récente conférence de résultats trimestriels. Pour l'instant, Apple n'a pas officiellement confirmé ni commenté un quelconque changement par rapport à son cycle traditionnel de lancement annuel en septembre/octobre.