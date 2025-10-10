​​​​​​​Voici la liste de tous les Mac à venir d'ici fin 2026

Une fuite issue de macOS Tahoe a dévoilé la feuille de route d’Apple pour ses prochains ordinateurs. Les fichiers internes révèlent plusieurs modèles de Mac prévus entre 2025 et 2026, confirmant la transition vers les puces M5 et M6.

macOS Tahoe dévoile la feuille de route des Mac jusqu’en 2026

Une fuite inattendue issue du développement de macOS Tahoe a révélé une partie du calendrier des futurs ordinateurs Mac. Ces informations, découvertes dans des fichiers internes, donnent un aperçu rare des plans d’Apple pour 2025 et 2026. Plusieurs modèles à venir y sont mentionnés, accompagnés de leurs versions logicielles correspondantes, confirmant la prochaine grande transition vers les puces M5 et, plus tard, M6.

Selon les données internes, Apple teste actuellement un appareil identifié sous le nom J704 fonctionnant avec macOS Tahoe 26.0.2. Cet appareil serait très probablement le MacBook Pro d’entrée de gamme équipé de la puce M5, qui devrait succéder aux modèles M4 sortis en 2024. Le fait que les stocks de MacBook Pro M4 se raréfient dans les Apple Store renforce cette hypothèse, laissant penser que la firme de Cupertino prépare déjà la relève.

Le calendrier pour 2026 s’annonce tout aussi chargé. Le MacBook Air M5, référencé sous les identifiants J813 et J815, serait prévu pour début 2026. Il conserverait ses formats de 13 et 15 pouces, et sortirait avec macOS 26.2. Peu de temps après, Apple lancerait ses MacBook Pro M5 Pro et M5 Max, identifiés J714 et J716, accompagnés de macOS 26.3. Ces modèles devraient, comme leurs prédécesseurs, être proposés en versions 14 et 16 pouces, avec des performances en nette hausse.

Au cours de l’été 2026, Apple prévoirait de mettre à jour le Mac mini (références J873s et J873g) ainsi que le Mac Studio (J775c et J775d). Ces machines tourneraient sous macOS 26.4. Des traces d’un autre modèle, nommé J804, laissent aussi penser qu’un nouvel iMac pourrait être en préparation. Ces appareils viendraient compléter la transition vers la puce M5 sur l’ensemble de la gamme Mac.

Enfin, les fichiers internes mentionnent déjà les premières références à la génération suivante de processeurs Apple Silicon : les M6 Pro et M6 Max, associés à des identifiants K114 et K116. Ces puces seraient destinées à des MacBook Pro dotés de châssis plus fins et d’écrans OLED, marquant une évolution majeure du design.

Même si ces informations ne sont pas officielles, elles offrent un aperçu rare de la stratégie d’Apple. Si elles se confirment, 2026 devrait être une année charnière, avec un renouvellement complet de la gamme Mac et une préparation active de la génération M6. La fuite de macOS Tahoe prouve une fois de plus que les indices les plus révélateurs viennent souvent des logiciels eux-mêmes, bien avant les annonces publiques.



Source