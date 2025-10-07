MacBook Pro M5 : les stocks de M4 s'épuisent avant l'annonce

Les signes se multiplient pour un renouvellement imminent de la gamme MacBook Pro et iPad Pro d'Apple. Les stocks s'amenuisent sur plusieurs modèles phares, une situation qui précède généralement de quelques semaines l'arrivée de nouveaux produits. Cette fois, c'est le MacBook Pro 14 pouces équipé de la puce M4 standard qui attire l'attention, avec des délais de livraison inhabituellement longs pour les configurations personnalisées, en particulier aux Etats-Unis.

Des stocks qui s'épuisent de façon ciblée

Sur l'Apple Store américain en ligne, les configurations personnalisées du MacBook Pro 14 pouces avec puce M4 affichent désormais des délais de livraison s'étalant du 23 au 28 octobre. Un phénomène qui ne touche curieusement pas les modèles équipés des puces M4 Pro et M4 Max, disponibles avec des délais standards entre le 15 et le 20 octobre. Mark Gurman de Bloomberg y voit un indice clair : Apple s'apprêterait à lancer un MacBook Pro 14 pouces avec la puce M5 dès ce mois d'octobre.

The iPad Pro M4 is fairly constrained at Apple retail stores and online shipments are now delayed till between Oct. 21-28 for online orders of some configurations. A good as any sign for an imminent iPad Pro M5 debut. Entry (non Pro/Max chip) 14-inch MacBook Pros as well. — Mark Gurman (@markgurman) October 6, 2025

L'iPad Pro M4 connaît également des contraintes d'approvisionnement similaires, avec certaines configurations repoussées jusqu'au 21-28 octobre. Cette double pénurie n'est probablement pas un hasard, d'autant que la FCC a récemment laissé filtrer les documents d'un unique modèle de MacBook Pro, là où plusieurs références apparaissent habituellement pour couvrir les différentes tailles et puces.

Un déploiement en plusieurs temps

Cette situation inhabituelle suggère qu'Apple pourrait adopter une stratégie de lancement échelonné pour sa gamme M5. Le constructeur introduirait d'abord le modèle d'entrée de gamme avec la puce M5 standard en octobre, avant de dévoiler les variantes M5 Pro et M5 Max au printemps 2026. Une approche qui permettrait d'étaler les annonces tout en gérant la production, mais qui soulève des questions sur le calendrier des MacBook Pro OLED tant attendus pour fin 2026.

Ce scénario expliquerait aussi les prévisions contradictoires de ces derniers mois. Gurman avait d'abord évoqué un lancement fin 2025, puis début 2026, avant de revenir à une fenêtre entre fin 2025 et début 2026. Un déploiement en deux phases réconcilierait toutes ces prédictions.

Événement ou communiqués de presse ?

Reste à savoir sous quelle forme Apple annoncera ces nouveautés. Historiquement, chaque nouvelle génération de puce M a été dévoilée lors d'un événement, du M1 au M4. Pourtant, avec uniquement des mises à jour techniques au programme, sans changement de design, Apple pourrait privilégier de simples communiqués de presse, comme elle l'a fait pour les puces M2 Pro et M2 Max. L'événement "Scary Fast" d'octobre 2023, court mais efficace, pourrait toutefois servir de modèle si Apple souhaite mettre en avant les capacités d'intelligence artificielle renforcées du M5.