Meta Quest : l'âge minimal recommandé passe à 10 ans pour l'utilisation des casques VR

Depuis que le groupe Meta est entré sur le marché de la réalité virtuelle, la totalité des casques commercialisée recommandait aux jeunes utilisateurs d'avoir minimum 13 ans. Cette initiative de l'entreprise de Mark Zuckerberg était liée aux différents risques que peut provoquer l'utilisation prématurée des casques de réalité virtuelle. Aujourd'hui, Meta change de position et baisse l’avertissement d'âge minimal à... 10 ans !

Les Meta Quest peuvent être utilisés dès 10 ans

Chez tous les fabricants de casques AR/VR, vous retrouvez un âge minimum pour profiter des applications et des divertissements en réalité virtuelle. En effet, l'utilisation d'un casque comme ceux de Meta peut engendrer plusieurs difficultés chez les plus jeunes. On pense par exemple aux risques physiques, les casques VR peuvent être lourds à porter, ce qui peut provoquer des douleurs pour la colonne vertébrale et les muscles du cou chez les jeunes enfants. Cela peut avoir des effets négatifs sur le cerveau qui est toujours en cours de développement. Et surtout... Cela peut impacter la vue. L'utilisation prolongée d'un casque AR/VR chez des enfants peut endommager la perception de la profondeur, de nombreuses études l'affirment.



Pour Meta qui est l'un des principaux acteurs sur le marché mondial des casques VR, il est possible pour des enfants de 10 ans ou plus d'utiliser un casque de réalité virtuelle sans aucun risque. Derrière ce changement de politique, Meta a une idée déjà toute prête : imposer ses casques VR dans le milieu de l'éducation...

Si l'on suit le raisonnement du groupe de Mark Zuckerberg, les enfants pourront bientôt utiliser des casques VR dès le cours moyen 2e année (CM2) en France. Dans un avenir proche, les enfants et adolescents pourraient avoir des cours de géographie, d'histoire, de sciences... Directement en réalité virtuelle. L'objectif serait d'apporter une immersion totale pendant les cours afin que les élèves s'impliquent davantage et prennent du plaisir pendant qu'ils apprennent.



Pour intégrer ses casques VR dans l'éducation, Meta explique être en train de développer des mesures strictes pour tout ce qui concerne la vie privée. L'entreprise a conscience qu'on ne peut pas avoir la même approche avec un enfant de 10 ans qu'avec un adulte de 25 ans en matière de confidentialité. Visiblement, Meta a appris de ses différentes condamnations aux États-Unis et en Europe !



Meta veut également proposer des profils spécialisés pour les enfants. Les parents et établissements scolaires pourront sélectionner les contenus auxquels auront accès les enfants : applications, contenus vidéos, musiques, jeux... Et des restrictions de temps d'écran pourront être mis en place afin que l'enfant ne passe pas plusieurs heures par jour avec le casque sur sa tête.



Source