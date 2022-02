La version 100 de Chrome et de Firefox va casser certains sites web

Alors que les navigateurs Chrome et Firefox approchent dangereusement de leur 100e version, ce qui devrait être une raison pour les développeurs de fêter l'événement pourrait se transformer en une véritable pagaille. Il s'avère que, tout comme le bogue de l'an 2000, les numéros de version à trois chiffres notamment utilisés dans le champ "User-Agent" (UA) des navigateurs pourraient causer des problèmes sur un petit nombre de sites, rapporte Bleeping Computer.

Le chiffre 100 pourrait être synonyme de bug dans les navigateurs

Mozilla a lancé une expérience l'année dernière pour voir si la version numéro 100 affecterait les sites, et elle vient de publier un blog avec les résultats. Elle a effectivement affecté un petit nombre de sites (certains très importants, cependant) qui ne pouvaient pas analyser un user-agent contenant un nombre à trois chiffres. Parmi les sites concernés figurent notamment HBO Go, Bethesda et Yahoo, rien que cela. Les bogues incluent des messages "browser not supported", des problèmes de rendu de site, des échecs d'analyse, des erreurs 403, etc.

Comment une chose aussi stupide peut-elle se produire ? Mozilla explique :

Sans une spécification unique à suivre, les différents navigateurs ont des formats différents pour la chaîne User-Agent, et une analyse syntaxique User-Agent spécifique au site. Il est possible que certaines bibliothèques d'analyse aient des hypothèses codées en dur ou des bugs qui ne prennent pas en compte les numéros de version majeure à trois chiffres."

Heureusement, les développeurs des deux navigateurs ont un plan. S'il y a des problèmes avec les sites qui ne peuvent pas être résolus avant la sortie des versions, les deux navigateurs figeront les numéros de version à 99 dans les chaînes UA ou injecteront des codes de remplacement pour résoudre les problèmes. Ils ont également demandé aux développeurs de tester leurs sites avec les agents utilisateurs de Firefox/Chrome 100. L'arrivée des navigateurs est prévue pour le 29 mars et le 3 mai respectivement pour Chrome et Firefox - espérons que, comme pour le bogue de l'an 2000, ce sera beaucoup de bruit pour rien... Rappelons d'ailleurs que Chrome et Firefox partagent le même numéro de version sur iOS, Android, Mac, PC et Linux.

