OpenAI déploie les premiers plugins pour ChatGPT

Dans un cadre d'amélioration continue de l'expérience utilisateur, la société OpenAI adopte une stratégie de déploiement itératif pour ChatGPT en introduisant progressivement des plugins.



Cette approche permet à l'équipe de développement d'éviter les mises à jour lourdes et de mieux mesurer l'utilisation dans le monde réel, l'impact et les défis liés à la sécurité et à l'éthique, autant d'éléments essentiels à la réalisation de sa mission, qui est de veiller à ce que l'intelligence artificielle générale profite à l'ensemble de l'humanité.

ChatGPT adopte des plugins

L'introduction de plugins est une fonctionnalité très attendue par les utilisateurs depuis le lancement de ChatGPT, car ils débloquent de nouveaux cas d'utilisation potentiels. Ces premiers plugins s'adresseront au départ à une petite base d'utilisateurs, puis aux développeurs de plugins, aux utilisateurs de ChatGPT, et éventuellement aux utilisateurs de l'API après une période de test.

Parmi la tripotée d'add-ons, citons par exemple celle de KAYAK, le célèbre moteur de recherche de voyages. ChatGPT agit désormais comme un assistant virtuel de voyage, permettant des interactions plus conversationnelles avec le moteur de recherche de KAYAK.



Les utilisateurs peuvent poser des questions comme à agent de voyage, et ChatGPT fournira des recommandations personnalisées basées sur leurs critères de recherche et les données historiques de KAYAK. Cette intégration représente une avancée significative dans la recherche de voyages, en tirant parti de la technologie de l'IA pour créer une expérience de recherche plus personnalisée et plus intuitive pour les voyageurs qui planifient leurs vacances de rêve. Les résultats seront probablement plus proches des attendus, sans passer des heures dans les formulaires et autres filtres.

Les développeurs de plugins invités peuvent maintenant utiliser la documentation fournie pour créer des plugins pour ChatGPT. Ces derniers seront listés dans l'invite montrée au modèle linguistique et incluront des instructions sur leur utilisation. La première série de plugins a été développée par des entreprises telles que Slack, Expedia, FiscalNote, Instacart, Klarna, Milo, OpenTable, Shopify, Speak, Wolfram, et Zapier, et bien évidemment KAYAK, comme mentionné précédemment.

we are starting our rollout of ChatGPT plugins.



you can install plugins to help with a wide variety of tasks. we are excited to see what developers create!https://t.co/NQ684Yp2LK pic.twitter.com/m7b6vJrj5D — Sam Altman (@sama) March 23, 2023



Les abonnés de ChatGPT Plus seront bien sûr les premiers à pouvoir activer les plugins existants, tandis que les développeurs auront bientôt la possibilité de créer leurs propres plugins pour ChatGPT, permettant ainsi à l'IA d'être de plus en plus indispensable. La recherche Google classique vit-elle ses dernières heures ? Consultez notre article de présentation pour tout savoir sur ChatGPT.