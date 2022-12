Apple TV+ : L'enfant, la taupe, le renard et le cheval sera diffusé à Noël

"L'enfant, la taupe, le renard et le cheval" est une histoire de gentillesse, d'amitié et de courage qui arrive sur Apple TV+ le 25 décembre.



Le court-métrage d'animation est basé sur le roman à succès du même nom de Charlie Mackesy. Il met en vedette les voix de Tom Holland dans le rôle de la taupe, Idris Elba dans celui du renard, Gabriel Byrne dans celui du cheval et Jude Coward Nicoll dans celui du garçon.

Un film d'animation produit par Jony Ive

"L'enfant, la taupe, le renard et le cheval" suit la quête du garçon à la recherche de son foyer alors qu'il voyage avec ses improbables compagnons. Il a été créé avec une animation dessinée à la main basée sur le style d'illustration de Mackesy.

Matthew Freud, Charlie Mackesy, Cara Speller, J.J. Abrams et Hannah Minghella se sont associés à cette production animée. Elle est réalisée par Peter Baynton et Mackesy, l'adaptation ayant été créée en collaboration avec Jon Croker.



L'ancien concepteur d'Apple, Jony Ive, est producteur exécutif aux côtés de Woody Harrelson. La partition originale est de la compositrice Isobel Waller-Bridge, interprétée par le BBC Concert Orchestra et dirigée par Geoff Alexander.



"The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse", le titre anglais original, est présenté en partenariat avec la BBC. Il sera d'abord diffusé au Royaume-Uni, puis apparaîtra sur Apple TV+ en dehors du Royaume-Uni le 25 décembre, jour de Noël.

Apple TV+ est un service de streaming disponible pour 6,99 euros par mois, mais un essai gratuit de deux mois est actuellement disponible. Les clients peuvent également s'abonner via le pack Apple One.