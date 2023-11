Apple TV+ lance la saison de Noël avec "Le Lapin de Velours"

Après les lancements en grande pompe ces dernières semaines sur Apple TV+, comme la saison 4 de For All Mankind et Godzilla Monarch, place à la magie de Noël en ce vendredi 24 novembre. Plus spirituelle que le Black Friday, la période de Noël est partagée par un grand nombre de personne à travers le globe, croyants ou non. Pour cette année, Apple propose "Le Lapin de Velours", un court métrage basé sur le livre classique de Margery Williams.

Un film pour petits et grands

Quand William, âgé de 7 ans, reçoit un nouveau jouet favori pour Noël, il découvre une amitié inébranlable tandis qu’un monde magique s’ouvre à lui.



Produit par Magic Light Pictures, ce film de 40 minutes mêle habilement action en direct (live-action) et animation type dessin animée pour capturer parfaitement l'imagination d'un enfant et se plonger dans ce classique intemporel. Une ode à la créativité et aux rêves d'enfants, souvent oubliés à notre époque où tout doit être immédiat. Difficile de comparer The Velveteen Rabbit avec tout autre oeuvre cinématographique, mais il y a quelques similitudes avec Toy Story, Roger Rabbit ou encore Mon voisin Totoro.

Avec Phoenix Laroche ("The Royal Nanny") dans le rôle de William, la distribution comprend les voix d'Alex Lawther ("Andor") dans le rôle du Lapin de Velours, Helena Bonham Carter ("The Crown", "Harry Potter") dans le rôle du Cheval Sage, Nicola Coughlan ("Bridgerton") dans le rôle de la Fée de la Salle de Jeux, Bethany Antonia ("House of Dragon") dans le rôle du Lapin Féminin, Lois Chimimba ("Still Up") dans le rôle de la voiture, Paterson Joseph ("Vigil") dans celui du roi, Clive Rowe ("So Awkward") dans celui du lion, Nathaniel Parker ("The Inspector Lynley Mysteries") dans celui du lapin mâle, Tilly Vosburgh ("Inside Man") dans celui de Momo, ainsi que Samantha Colley ("Genius") dans celui de la mère et Leonard Buckley ("The Great") dans celui du père.

Martin Pope, cofondateur de Magic Light Pictures, produit le film (The Gruffalo, nominé aux Academy Awards, et Revolting Rhymes, lauréat d'un BAFTA et d'un International Emmy) sur un scénario de Tom Bidwell, créateur de My Mad Fat Diary, nominé aux BAFTA et à l'International Emmy, et du court métrage Wish 143, nommé aux Oscars.



Voici la bande-annonce de ce nouveau programme "Apple Original" :