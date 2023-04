Apple TV+ présente le trailer de la série animée "Frog and Toad"

Apple TV+ a publié aujourd'hui la bande-annonce de "Frog and Toad" (Grenouille et Crapeau), une série animée pour enfants basée sur la saga de quatre livres d'Arnold Lobel publiée dans les années 70, récompensée par les prix Caldecott et Newbery, qui sera diffusée en avant-première le vendredi 28 avril.

Une série d'animation pour enfants

Voici le synopsis :

La grenouille est une grenouille. Le crapaud est un crapaud. Ils ont beaucoup en commun... mais ils sont aussi très différents. Frog et Toad sont les meilleurs amis du monde et savent que le véritable secret de l'amitié ne consiste pas seulement à apprécier les choses que l'on a en commun, mais aussi à embrasser les choses qui nous rendent différents. Puisque nos différences sont ce qui nous rend spéciaux, Frog et Toad célèbrent ce qui les rend uniques !

La distribution vocale comprend Nat Faxon, lauréat d'un Academy Award ("Our Flag Means Death", "The Connors") et Kevin Michael Richardson, nommé aux Emmy Awards ("The Simpsons", "Family Guy") dans le rôle de Frog et Toad, ainsi que des apparitions de Ron Funches ("Trolls"), Fortune Feimster ("Good Fortune", "Kenan"), Cole Escola ("At Home with Amy Sedaris"), Aparna Nancherla ("The Great North"), John Hodgman ("Up Here"), Yvette Nicole Brown ("Disenchanted", "Act Your Age"), Stephen Tobolowsky ("The Goldbergs"), Tom Kenny ("SpongeBob SquarePants"), Selene Luna ("Coco"), Margaret Cho ("Fire Island") et Betsy Sodaro ("Duncanville"), tous deux nommés aux Emmy Awards.



"Frog and Toad" est basé sur la série de quatre livres d'Arnold Lobel, publiée par HarperCollins Children's Books et récompensée par les prix Caldecott et Newbery.



Rob Hoegee, lauréat d'un Emmy Award ("Stillwater", "Niko and the Sword of Light"), est le showrunner de la série et le studio Titmouse, lauréat d'un Emmy Award ("Big Mouth", "Star Trek : Lower Decks", "The Legend of Vox Machina") produit l'animation. Hoegee est producteur exécutif aux côtés d'Adrianne Lobel, d'Adam Lobel et de Chris Prynoski ("The Legend of Vox Machina"), Shannon Prynoski ("Fairfax"), Antonio Canobbio ("Arlo the Alligator Boy") et Ben Kalina ("Big Mouth"), tous membres de Titmouse.



Regardez la bande-annonce :

