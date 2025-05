Ce qu'on attend le plus de la WWDC 2025

À moins d'un mois de la Worldwide Developers Conference 2025, l'excitation monte parmi les aficionados d'Apple. La conférence, qui se tiendra du 9 au 13 juin à l'Apple Park, promet son lot de nouveautés majeures pour l'écosystème de la marque à la pomme. Entre refonte visuelle, améliorations fonctionnelles et innovations technologiques, voici ce que nous attendons avec impatience de cette édition qui s'annonce particulièrement riche et importante pour l'entreprise.

iOS 19 : Une refonte visuelle inspirée de visionOS

La star de cette WWDC sera sans conteste iOS 19, qui devrait marquer un tournant majeur dans l'histoire du système d'exploitation mobile d'Apple. Selon plusieurs sources, nous assisterons à la plus importante refonte visuelle depuis iOS 7, avec une interface largement inspirée de visionOS, le système d'exploitation du Vision Pro.

Cette nouvelle esthétique devrait intégrer des éléments translucides avec un effet givré élégant, des boutons plus arrondis et une interface globalement plus épurée. Le Centre de contrôle et l'application Réglages bénéficieraient d'une refonte complète pour simplifier la navigation et moderniser l'expérience utilisateur.

Cette transformation visuelle risque de diviser les utilisateurs, comme ce fut le cas lors du lancement d'iOS 7. Certains apprécieront la modernité et la cohérence avec le reste de l'écosystème Apple, tandis que d'autres pourraient regretter les repères familiers auxquels ils étaient habitués depuis des années.

Apple Intelligence 2.0 : L'IA enfin au rendez-vous

Après un lancement en demi-teinte d'Apple Intelligence l'année dernière, la firme de Cupertino joue gros sur cette WWDC 2025. L'intelligence artificielle maison devrait connaître une évolution majeure, avec des fonctionnalités concrètes et immédiatement disponibles à l'échelle mondiale.

L'une des innovations les plus prometteuses concerne la gestion de la batterie. Apple prévoit d'intégrer un "mode de gestion de batterie optimisé par l'IA" dans iOS 19, capable d'analyser les habitudes d'utilisation pour ajuster automatiquement les réglages et économiser l'énergie. Ce système irait bien au-delà des fonctionnalités actuelles en adaptant en temps réel la consommation énergétique selon l'usage.

Cette technologie aurait été développée initialement pour le futur iPhone 17 Air, dont la finesse extrême nécessite une optimisation poussée de l'autonomie. Mais tous les iPhone compatibles avec iOS 19 devraient en bénéficier.

Le nom de macOS 16 : Suspense californien

Comme chaque année, le nom de la prochaine version de macOS suscite de nombreuses spéculations. Apple poursuit sa tradition des noms inspirés de lieux emblématiques de Californie, et plusieurs candidats sont en lice pour succéder à Sequoia.

Parmi les noms déposés par Apple, on retrouve Tiburon, Diablo, Pacific, Mammoth, Redwood ou encore Grizzly. Ces appellations évoquent des lieux naturels spectaculaires de l'État doré, fidèles à la tradition établie depuis macOS Mavericks en 2013.

Au-delà du nom, macOS 16 devrait connaître sa plus importante évolution depuis 2020, avec une interface harmonisée avec les autres systèmes d'exploitation d'Apple, notamment iOS 19 et visionOS 3. Il y aura vraisemblablement un rapprochement entre iPadOS et macOS, mais le tout sera de savoir dans quel sens cela se fera. Est-ce que ce sera iPadOS qui ressemblera plus à macOS ou l'inverse ?

Siri 2.0 : L'assistant vocal enfin intelligent?

Après des années de stagnation face à la concurrence de Google Assistant et Alexa, Siri pourrait enfin connaître une renaissance grâce à Apple Intelligence. Les utilisateurs attendent un assistant vocal véritablement intuitif, capable de comprendre des contextes complexes et d'effectuer des tâches avancées. C'est quand même à la WWDC 2024 qu'Apple a présenté son nouveau Siri, et rien de ce qui a été montré n'est véritablement sorti.

Cette nouvelle version de Siri devrait être plus réactive, plus précise dans la compréhension du langage naturel, et surtout plus proactive dans ses suggestions. L'intégration poussée avec les applications natives et tierces permettrait une expérience plus fluide et cohérente à travers l'écosystème Apple. La question reste de savoir si Apple parviendra à rattraper son retard face aux solutions concurrentes, tout en maintenant ses standards élevés en matière de confidentialité des données.

visionOS 3 : L'avenir du Vision Pro

Malgré un accueil mitigé pour le Vision Pro, Apple continue d'investir dans sa plateforme de réalité mixte. visionOS 3 devrait apporter des améliorations significatives, tant sur le plan de la productivité que de l'expérience utilisateur. Par exemple, une récente rumeur évoque la possibilité de faire défiler les pages avec les yeux.

Des rumeurs évoquent une possible collaboration avec Sony pour intégrer le support des contrôleurs PSVR 2 au Vision Pro, ce qui enrichirait considérablement les possibilités d'interaction. Cette alliance stratégique pourrait élargir l'audience du casque en attirant les amateurs de jeux vidéo et d'expériences immersives.

visionOS 3 devrait également renforcer les capacités de productivité du Vision Pro, avec de nouvelles fonctionnalités permettant de transformer un MacBook en véritable centrale de travail grâce à l'écran ultrawide virtuel du casque. En outre, cette mise à jour devrait préparer le terrain pour un futur produit Vision, qu'il soit Pro ou Air.

Une WWDC décisive pour Apple

La WWDC 2025 s'annonce comme un rendez-vous crucial pour Apple. Face à une concurrence toujours plus féroce dans le domaine de l'intelligence artificielle et des technologies immersives, la firme de Cupertino doit démontrer sa capacité à innover tout en préservant ce qui fait la force de son écosystème : cohérence, fluidité et respect de la vie privée.

Les développeurs et utilisateurs attendent des annonces concrètes, des fonctionnalités immédiatement disponibles et une vision claire de l'avenir technologique selon Apple. Rendez-vous le 9 juin pour découvrir si Tim Cook et son équipe seront à la hauteur de ces attentes.