Nvidia GeForce Now active le 1440p à 120 FPS sur Chrome et Edge (PC et Mac)

Le cloud gaming est un marché devenu ultra-concurrentiel, les principaux acteurs comme Nvidia n'ont plus le choix que d'innover pour conserver leurs abonnés et acquérir de nouvelles parts de marché. La dernière nouveauté en date chez Nvidia GeForce Now concerne la qualité vidéo de streaming, le service est passé à un niveau au-dessus qui était très attendu par les fidèles !

Nvidia active le 1440p à 120 FPS pour les utilisateurs Windows et macOS

Si vous êtes un habitué de Nvidia GeForce Now, vous n'êtes pas sans savoir que vous pouvez obtenir le 1440p à 120 FPS sur votre navigateur internet depuis un petit moment. Cependant, pour profiter de cette qualité, vous deviez télécharger un logiciel supplémentaire qui s'occupait de gérer la migration du 1080p à 60 FPS vers le 1440p à 120 FPS.



Désormais, c'est terminé. Que vous soyez sur Mac ou sur un PC, sur Google Chrome ou sur Microsoft Edge, vous avez accès à cette nouvelle qualité de streaming dès maintenant et sans logiciel complémentaire à installer sur votre ordinateur.

Si à la première approche cela paraît être une bonne nouvelle, il y a toutefois une condition à respecter, il vous faudra souscrire à l'abonnement RTX 3080 pour bénéficier du 1440p avec 120 images par seconde, voici ce que déclare Nvidia dans son communiqué :

Les membres RTX 3080 peuvent désormais améliorer le gameplay de leur navigateur jusqu'à 1440p et 120 images par seconde. Aucune installation d'application n'est requise - il suffit d'ouvrir un navigateur Chrome ou Edge sur PC, d'aller sur play.geforcenow.com, de sélectionner ces nouvelles résolutions et ces taux de rafraîchissement dans le menu Paramètres de GeForce NOW, et de sauter dans les jeux en quelques secondes, avec moins de friction ou de téléchargements.

Sans surprise, l'abonnement RTX 3080 est le forfait le plus cher.

Voici un rapide rappel des offres de Nvidia GeForce Now :

L'abonnement à 0 euro/mois : Plateforme de base, accès standard aux serveurs de jeu, durée de session de 1 heure

: Plateforme de base, accès standard aux serveurs de jeu, durée de session de 1 heure L'abonnement à 9,99€/mois : Plateforme premium (RTX ON), accès prioritaire aux serveurs premium, sessions de jeu de 6 heures, résolution jusqu'à 1080p à 60 FPS

: Plateforme premium (RTX ON), accès prioritaire aux serveurs premium, sessions de jeu de 6 heures, résolution jusqu'à 1080p à 60 FPS L'abonnement à 19,99€/mois : Plateforme GeForce RTX 3080 (RTX ON), accès exclusif aux serveurs RTX 3080, sessions de jeu de 8 heures, résolution 4K, jusqu'à 120 FPS

Vous pouvez obtenir une petite remise si vous choisissez de souscrire à 6 mois d'abonnement consécutifs. Il faut savoir que Nvidia GeForce Now est un service de cloud gaming qui figure parmi les meilleurs sur le marché, avec sa qualité et sa stabilité reconnue, le service vous propose aussi l'un des catalogues les plus complets. Vous pourrez retrouver des jeux comme Alan Wake, Battlefield V, BIOMUTANT, les jeux Counter-Strike, Fortnite, Apex Legends...