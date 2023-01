Pourquoi Apple est le seul GAFAM à ne pas massivement licencier

Si Apple semble le moins touché par la crise économique parmi les géants américains de la technologie, c'est en partie grâce à son approche plus mesurée sur le plan des embauches.

Apple fait profil bas

Comme expliqué dans un précédent article, Apple est le seul GAFAM à ne pas avoir annoncé un plan de licenciement massif. En additionnant ceux d'Amazon, de Meta, de Google et de Microsoft, on compte plus de 50 000 postes qui vont être supprimés en moins de trois mois.



Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est le taux d'embauche qui est bien plus lent que celui des concurrents. Entre septembre 2019 et septembre 2022, Apple a augmenté ses effectifs de 20 % pour atteindre 164 000 employés à travers le monde. Un taux largement inférieur à celui de Microsoft 53 % ou encore celui d'Alphabet (Google) 57 %. Ne parlons même pas de Meta et ses 94 % sur la même période.

De plus, le PDG Tim Cook a affirmé en 2022 que la création d'emplois chez Apple allait continuer à ralentir dans les mois à venir. Une approche prudente qui semble pour le moment porter ses fruits, ou du moins limiter les dégâts.



N'oublions pas également l'augmentation (hors US) du prix de tous les produits de la marque et même des abonnements qui rapportent quelques centaines de millions supplémentaires. Pour rappel, le dernier licenciement massif d'Apple remonte à 1997.



