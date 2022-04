Spotify veut vous faire découvrir de nouveaux artistes en défilant à la TikTok

Si on peut critiquer certaines choses sur Spotify, il est difficile de dire du mal sur l'esprit novateur du groupe. Nous l'avons vu à de nombreuses reprises par le passé, le géant suédois arrive toujours à nous surprendre avec des nouveautés qu'on a jamais vues chez les concurrents. La dernière idée en date reprend les codes d'un certain TikTok.

Si le marché du streaming a révolutionné la manière dont nous consommons la musique, il s'avère être handicapant pour les petits artistes, en effet comme sur tous les autres services de streaming, Spotify met un peu trop souvent en avant les artistes très populaires.

Pour remédier à cela, le service numéro du streaming musical est en train de tester une nouvelle fonctionnalité auprès de ses abonnés canadiens, anglais, irlandais et australien. Le but est de proposer une expérience similaire à TikTok pour trouver de nouveaux artistes et de nouvelles chansons facilement.

Le nouvel outil de découverte est disponible à partir de l'écran d'accueil et, comme TikTok, vous permet de faire défiler un morceau pour passer au suivant. Pour cela, Spotify s'appuie sur les formats "Canvas" - des sortes de stories - qu'il suffit donc de regarder ou de défiler pour zapper.

Si vous aimez ce que vous entendez, vous pouvez suivre l'artiste, ajouter la chanson à une liste de lecture ou la partager sur vos réseaux sociaux. Spotify proposera jusqu'à 15 nouvelles recommandations par jour - vous n'aurez pas à écouter d'anciens titres, mais vous n'aurez pas non plus à défiler longtemps.



La fonction était déjà en test chez certains chanceux fin 2021 :

Not only that, @Spotify Discover is basically a pared down version of a TikTok-style feed of vertical music videos (likely using their canvas format) that you can like or skip.#NewSpotify pic.twitter.com/hpOEZ8v9bl