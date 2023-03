iOS 16.5 bêta 1 : Siri sait maintenant lancer un enregistrement d'écran (vidéo)

La première bêta d'iOS 16.5 qui a été publiée hier soir n'apporte pas une quantité importante de nouveauté, toutefois, il y a quand même quelques changements qui ont été repérés. Dès les premières heures après sa mise en ligne, plusieurs développeurs ont remarqué que Siri avait une nouvelle requête !

Siri sait commencer l'enregistrement d'écran... et l'arrêter !

Avec iOS 16.5 bêta 1, Apple livre une nouveauté à son assistant vocal Siri. Celui-ci est désormais capable de comprendre et d'exécuter la commande "Dis Siri, démarre l'enregistrement d'écran". Dès que vous l'aurez dit, Siri va immédiatement vous confirmer le début de l'enregistrement d'écran et va disparaître dès le compte à rebours terminé.



Cette nouvelle approche permet à l'utilisateur d'éviter d'aller dans son centre de contrôle et d'appuyer sur le raccourci de l'enregistrement d'écran. C'est un petit gain de temps appréciable quand vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité devenue très populaire sur iOS.

Autre détail intéressant, vous pourrez également demander à Siri d'arrêter l'enregistrement d'écran via la commande vocale "Dis Siri, arrête l'enregistrement d'écran". Là aussi, l'assistant vocal vous confirmera avoir bien compris et provoquera l'arrêt de l'enregistrement d'écran. L'utilisateur retrouvera (comme d'habitude) la vidéo qui s'affichera automatiquement dans l'application Photos !



Apple n'a toujours pas ajouté la fonction d'enregistrement d'écran dédié à l'application Raccourcis sur iOS 16.5 bêta 1, on espère toutefois que ça viendra par la suite. Jusque-là, vous devrez soit démarrer manuellement un enregistrement d'écran en utilisant le bouton qui lui est consacré dans le centre de contrôle, soit demander à Siri de le faire pour vous.