Apple annonce un programme d'accompagnement exclusif pour les développeurs AR/VR

Apple en a conscience, le prix du casque Apple Vision Pro va sans aucun doute être un frein pour de nombreuses personnes. S'il sera difficile de convaincre des utilisateurs qui n'ont pas du tout le budget, il faudra tout miser pour attirer les clients qui ont les moyens financiers, mais qui hésitent. Comme avec ses autres produits, Apple essaiera d’entraîner sa clientèle par les contenus, autrement dit les applications qui seront disponibles sur l'App Store !

Un accompagnement sur-mesure pour les développeurs qui souhaitent se lancer dans l'AR/VR

L'Apple Vision Pro a des arguments de taille en termes de composants, fonctionnalités et services, cependant ce n'est pas assez pour inciter des clients de dépenser 3499$ pour un casque à réalité mixte. Apple compte sur les développeurs de son écosystème pour se lancer massivement dans la création d'applications de réalité augmentée et/ou de réalité virtuelle. Au premier abord, un développeur qui a toujours développé des applications pour iOS, iPadOS ou même macOS peut avoir une certaine crainte de se lancer dans la création d'une application pour un casque AR/VR, toutefois, Apple souhaite calmer ces inquiétudes en accompagnant les développeurs sur leur première application qui sera distribuée sur l'App Store de visionOS.



Apple prévoit donc un coaching sur-mesure et totalement gratuit pour les développeurs qui voudront tenter leur chance, l'entreprise sait qu'elle a tout à y gagner d'avoir un large catalogue d'applications et de jeux disponibles sur l'App Store de visionOS.

Voici les principaux axes afin d'aider les développeurs :

La création de laboratoires de développement où des développeurs pourront obtenir du temps pratique avec des experts du développement d'applications AR/VR. La participation sera physique, il s'agira de laboratoires qui s'installeront à Tokyo, Shanghai, Singapour, Londres, Munich et bien sûr à Cupertino. Apple a oublié Paris (oui, vous ne rêvez pas).

Mise à disposition de kits de développement pour des applications destinées à l'Apple Vision Pro. À travers une plateforme en ligne, les développeurs pourront demander à recevoir leur kit de développement pour obtenir les meilleurs astuces, recommandations et conseils afin de développer une application AR/VR proche de la perfection. Ce sera évidemment gratuit, traduit en plusieurs langues et disponible exclusivement pour les développeurs. Plus de détails vont débarquer dans les prochaines semaines.

Des évaluations de compatibilité avec App Review. Les applications iOS et iPadOS déjà existantes et validées sur l'App Store pourront être soumises à une évaluation. Apple établira un rapport sur les performances de l'application et formulera des recommandations sur les modifications à apporter pour optimiser l'expérience avec le Vision Pro.

Avec un lancement prévu pour l'année prochaine, Apple a le temps de mobiliser les développeurs de son écosystème afin qu'un maximum d'applications soit accessible dès le premier jour de disponibilité du casque !



