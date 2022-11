Total War: MEDIEVAL II accueille l'extension Kingdoms sur mobile

Feral Interactive vient de publier l'énorme extension "Kingdoms" à destination des joueurs mobiles de Total War : Medieval II sur iOS et Android, ainsi qu'une énorme mise à jour pour le jeu de base. La mise à jour 1.4 est disponible pour tous les propriétaires du jeu et ajoute la prise en charge de cette extension en option, un nouveau lanceur de pré-jeu permettant aux joueurs de choisir les campagnes du jeu de base ou de l'extension (une fois achetée), une nouvelle option de visualisation des colonies, la possibilité de renommer les colonies, des tonnes de corrections et d'améliorations.

Total War: MEDIEVAL II s'offre un DLC

Regardez la bande-annonce de lancement de l'extension Total War : Medieval II Kingdoms :

Si vous n'avez pas suivi l'annonce de l'extension il y a quelques temps, elle ajoute quatre nouvelles campagnes, 24 factions jouables, de nouvelles unités, des capacités et bien plus encore.



Encore une fois, Feral Interactive a fait un travail remarquable en transposant ce grand classique du PC sur les appareils mobiles. Si vous aimez les jeux de stratégie et que cela ne vous dérange pas de passer un peu de temps à vous adapter à l'interface, Total War : MEDIEVAL II est une petite merveille. Mais si vous avez un petit iPhone, oubliez. Il faut un grand écran pour en profiter pleinement.



Voici les principales nouveautés :

Extension Kingdoms, qui apporte quatre nouvelles campagnes uniques via un achat intégré unique

Launcher pré-jeu pour faciliter l'achat de Kingdoms, et permettre aux joueurs de choisir entre le jeu de base ou les campagnes de l'extension après son achat

Option de visualisation des communautés dans l'onglet Listes de Situation faction, permettant aux joueurs de visualiser leurs communautés en dehors des combats

Possibilité de renommer les communautés en touchant leur nom dans l'onglet Listes de Situation faction

Total War : Medieval II Kingdoms est disponible dès maintenant au prix de 7,99 € pour le jeu de base. Si vous envisagez d'acheter l'extension, gardez à l'esprit qu'il faut environ 7,65 Go pour l'installer, avec la possibilité de télécharger chacune des campagnes individuellement si vous le souhaitez. Voilà qui devrait faire chauffer les récents iPhone 14 et autre iPad Pro M2. De base, le jeu Total War : Medieval II est proposé au prix de 17,99 €.



Si vous souhaitez y jouer, vous pouvez acheter Total War : Medieval II sur l'App Store pour iOS et le récupérer sur Google Play pour Android. Qui relance une partie ?

Télécharger Total War: MEDIEVAL II à 17,99 €