Le RPG Sword of Convallaria accueille l'extension Night Crimson

XD Inc a profité des dernières heures de 2024 pour lancer la mise à jour Night Crimson de son RPG tactique Sword of Convallaria, qui, bien que sorti seulement en juillet, a déjà conquis des millions de joueurs sur les plateformes PC et mobiles. Cette mise à jour enrichit le jeu avec de nouveaux contenus, événements et mécanismes de jeu. L'occasion de découvrir celui qui sent bon la nostalgie.

Sword of Convallaria voit plus grand

La mise à jour étend la campagne Spiral of Destinies, en introduisant un gameplay innovant de « mur d'indices d'enquête » dans le récit de Waverun City. Les joueurs s'engagent désormais dans des activités de type détective entrelacées avec des combats tactiques, guidés par Safiyyah, le chef stratégique de l'escouade mobile.



Night Crimson introduit les personnages SP, des versions alternatives de personnages connus avec des looks et des compétences de combat uniques. Le premier d'entre eux, SP Rawiyah, est disponible à partir du 3 janvier, suivi de Taair le 17 janvier. Si vous possédez déjà les personnages originaux, le déverrouillage de leurs versions SP confère une compétence exclusive, renforçant les capacités de combat des deux formes.



La mise à jour apporte également de nouveaux événements à partir du 20 décembre, où les joueurs peuvent gagner des récompenses comme des Secret Fates, des bibelots légendaires et des cadres d'avatar exclusifs. Le tournoi Waverun, qui débutera le 3 janvier, permettra aux joueurs d'échanger des points d'événement contre des objets spéciaux, améliorant ainsi l'expérience de jeu.



Un aperçu des coulisses intégré au jeu comprend de courts messages des développeurs faisant allusion au contenu futur de Sword of Convallaria. De plus, les fans peuvent profiter d'un message vidéo de l'acteur japonais de la voix de Safiyyah et de la nouvelle chanson thème, "Never Apart", désormais disponible dans une version japonaise chantée par Hikasa Yoko.

Un RPG de grande qualité

Pour ceux qui n'auraient pas encore installé ce jeu de rôle, voici ce qu'il faut retenir.



Sword of Convallaria se déroule en l'an 992 du Calendrier Radiant, sept ans après la Guerre d'Indépendance à Iria. L'histoire se concentre sur Waverun City, le plus grand port d'Iria, où prospérité et ambitions des nations alliées coexistent avec le trafic illégal de Luxite. Les jeunes membres de l'escouade mobile, Rawiyah et Safiyyah, sont confrontés à une affaire de Luxite Sanglant qui met leur capacité à l'épreuve.



Le jeu reprend le flambeau des célèbres titres nippons au tour par tour avec des graphismes en pixel art, des combats tactiques sur grille, un récit profond où vous incarnez un chef mercenaire dans l'Iria et un pays riche en ressources magiques menacées par des factions extérieures. Comme souvent, vos choix influencent directement l'évolution de la ville et de l'histoire, avec de nombreuses variations. Le tout est saupoudré d'évènements périodiques, ce qui distingue Sword of Convallaria du reste. En plus, le jeu peut compter sur une bande sonore magique, composée par Hitoshi Sakimoto, connu pour ses travaux sur Final Fantasy Tactics et Tactics Ogre.



Si vous aimez les jeux de tactique, ne cherchez pas plus loin. Bien qu'il dispose d'une monnaie dans le jeu (style gacha typique accompagné d'achats intégrés optionnels), le jeu gratuit de XD Inc compense en ne vous bombardant pas de publicités en permanence. Si l'on prend le temps de plonger dedans, Sword of Convallaria dévoile une profondeur inattendue, ainsi que des animations très travaillées. En clair, du très bon !



A télécharger sur iOS via l'App Store (cf dessous) ou sur Android via le Play Store.

Télécharger le jeu gratuit Sword of Convallaria