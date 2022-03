Total War: MEDIEVAL II arrive le 7 avril sur mobiles

En janvier dernier, Feral Interactive a annoncé la sortie de Total War : Medieval II sur iOS et Android. Il s'agit de la première sortie du développeur depuis le brillant Alien Isolation. En toute logique, Total War : Medieval II prend la suite de Rome : Total War, un autre classique de Creative Assembly qui arrive sur mobile avec une foule d'améliorations, des commandes tactiles, etc.

Total War: MEDIEVAL II se montre enfin en vidéo

MEDIEVAL II par à la conquête de l'iPhone et de l'iPad : découvrez le mélange irrésistible de batailles titanesques en temps réel et de stratégie complexe au tour par tour qui a donné à Total War ses lettres de noblesse. Sur trois continents, pendant l'époque explosive du Moyen Âge, des conflits spectaculaires et des rivaux intrigants jonchent le chemin du pouvoir pendant que les grands royaumes du monde médiéval se disputent la suprématie. Par la diplomatie ou la conquête, le commerce ou le subterfuge, vous devez obtenir les ressources et la loyauté nécessaires pour diriger un empire, depuis les rives de l'Europe occidentale jusqu'aux sables d'Arabie.

Total War : Medieval II a fait ses débuts sur les plateformes PC en 2006 et est le quatrième jeu Total War. En plus de confirmer que nous n'aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps pour Total War : Medieval II sur iOS et Android, Feral Interactive a publié un nouveau trailer du portage à venir.

Total War : MEDIEVAL II est le grand classique de la stratégie, nominé aux BAFTA, avec :

17 factions jouables à construire pour devenir de grandes puissances mondiales en utilisant l'habileté, la ruse et la guerre totale.

D'immenses batailles en temps réel mettant en scène l'infanterie, les archers et la cavalerie, tous maniant une gamme complète d'armes médiévales authentiques.

Une gestion plus nuancée des colonies, des agents supplémentaires pour mener les affaires de l'État et des mécanismes de campagne plus sophistiqués pour forger des alliances ou déstabiliser des rivaux.

Une carte de campagne couvrant l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient - et même les rivages du Nouveau Monde - à travers quatre siècles de compétition, de combat et de conquête.

Une nouvelle interface utilisateur intuitive et des commandes tactiles affinées pour contrôler le champ de bataille du bout des doigts.



Total War : Medieval II sortira le 7 avril sur iOS et Android. Son prix sera de 14,99 € sur les deux magasins. Si vous souhaitez y jouer dès le lancement, vous pouvez précommander Total War : Medieval II sur l'App Store pour iOS et vous pré-enregistrer sur Google Play pour Android.



iPhones pris en charge :

iPhone 6S ou ultérieur

iPhone SE (1re génération, 2016) ou ultérieur

iPod Touch (7e génération, 2019)



iPads pris en charge :

iPad mini (4e génération, 2015) ou ultérieur

iPad Air (2e génération, 2014) ou ultérieur

iPad (5e génération, 2017) ou ultérieur

iPad Pro (1re génération, 2015-2016: 9.7", 12.9") ou ultérieur



Attention toutefois, Total War: MEDIEVAL II nécessite 4,3 Go d'espace libre.



Rendez-vous le mois prochain !

Télécharger le jeu Total War: MEDIEVAL II