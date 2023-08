Sorties jeux : Gorathar, LEGO Legacy Heroes Unboxed, The Library of Babel, Protectors

Aujourd'hui, 8 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Gorathar, LEGO Legacy: Heroes Unboxed, The Library of Babel et Protectors: Heroes Shooter.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

The Library of Babel (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2, 1 Go, iOS 14.0, Another Indie) Inspiré de la nouvelle éponyme de Jorge Luis Borges, The Library of Babel vous plonge dans un univers lointain, situé à 20 000 ans après la disparition de l'humanité. Dans ce monde, des robots ultramodernes ont pris le contrôle, ignorant presque tout de leurs créateurs mythiques. La société robotique est soigneusement ordonnée, jusqu'à ce qu'une bibliothèque soit découverte, renfermant tout ce qui a été écrit, est écrit, et sera écrit... Une porte vers le chaos s'ouvre alors. Vous incarnez Ludovik, un Chercheur dépêché pour élucider un meurtre à Babylone. Lorsque l'état d'urgence est brusquement déclaré, Ludovik se retrouve plongé dans un territoire dangereux, suivant les traces de l'assassin et dévoilant le mystère entourant la fermeture soudaine de la bibliothèque. Télécharger le jeu gratuit The Library of Babel





Protectors: Heroes Shooter (Jeu, Action / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.2, 676 Mo, iOS 13.0, Playkot Limited) Plongez-vous dans l'action avec Protectors Shooter Legends, un jeu de tir à la troisième personne qui offre des batailles épiques, des héros uniques et une multitude d'armes à feu. Ce jeu est parfait pour les amateurs de jeux de tir FPS et TPS multijoueurs, notamment ceux qui regrettent la disparition de Fortnite sur iOS. Choisissez votre héros, sélectionnez une arme et utilisez des stratégies de tir pour des parties en ligne explosives dans ce TPS mobile en 3D. Télécharger le jeu gratuit Protectors: Heroes Shooter





Bullet Hell Heroes (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 110 Mo, iOS 9.0, Nanami Shindi) "Bullet Hell Heroes" est un jeu de tir à défilement vertical en pixel art avec des éléments de RPG. Il n'y a pas de limite de vie, ce qui permet aux joueurs de recommencer le jeu plusieurs fois pour avoir un sentiment d'accomplissement. Le jeu met en scène plus de 20 héros dotés de capacités uniques telles que le saut, la manipulation du temps et la téléportation. Il propose différents niveaux de difficulté : facile, normal, difficile, maniaque et lunatique. Les joueurs devront faire face à des combats de boss difficiles, mémoriser des schémas de balles et vaincre de puissants boss. Avec plus de 100 types d'ennemis, dont des dragons, des limaces, des fantômes et des chênes, le jeu propose des schémas de balles qui rappellent Touhou. C'est un jeu gratuit qui offre une expérience enrichissante pour les joueurs qui apprécient les jeux d'enfer. Télécharger le jeu gratuit Bullet Hell Heroes





EggSort (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 5 Mo, iOS 14.5, Harry Lundström) À l'approche de Pâques, les joueurs sont confrontés à une difficile tâche de triage d'œufs. Cependant, le défi est intensifié par des bombes et des horloges placées parmi les objets. Le jeu consiste à faire correspondre 3 objets ou plus pour les ajouter au panier. Les horloges peuvent accélérer la chute des objets ou être détruites pour empêcher l'accélération. L'explosion des poulets entraîne une pénalité de rangée, tandis que les bombes explosent de manière imprévisible. Le maintien des séries permet d'obtenir des scores supplémentaires. Préparez-vous à vivre une expérience de jeu unique et stratégique sur le thème de Pâques ! Télécharger le jeu gratuit EggSort





Extreme Makeover: Home Edition (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.8.1, 286 Mo, iOS 12.0, Qiiwi Games AB) Voici un jeu de match 3 passionnant et divertissant pour toute la famille. Les compétences en décoration sont mises à l'épreuve pour réaliser les maisons de rêve des familles. Le jeu combine habilement la rénovation avec des puzzles de match 3. Ty Pennington guide les joueurs dans la création de maisons parfaites pour les familles dans le besoin. Chaque puzzle mène à une transformation complète de la maison, où les joueurs choisissent les carreaux, la peinture, les meubles et décorent les pièces pour une toute nouvelle apparence. Télécharger le jeu gratuit Extreme Makeover: Home Edition





Gorathar (Jeu, Forme et santé / Action, iPhone / iPad, v1.06, 271 Mo, iOS 12.0, Guayaba Games LLC) Embarquez pour une aventure sans précédent avec Gorathar, un jeu de deckbuilder innovant de type rogue qui combine un gameplay captivant et une intégration optionnelle de fitness.

Entrez dans la peau de Hoodin, un explorateur et scientifique intrépide qui plonge dans un réseau de grottes magiques - le seul endroit au monde où la magie existe. Votre objectif ? Explorer, défier les mystères de la grotte et voir jusqu'où vous pouvez progresser sans trouver la mort.



Dans Gorathar, la stratégie est essentielle. Avec un paquet de cartes d'action au départ, chaque carte que vous jouez vous rapproche de la victoire sur les habitants de la grotte et de la découverte de ses secrets. Après chaque rencontre réussie, vous pouvez récolter des récompenses qui vous permettront d'améliorer votre jeu et de poursuivre votre voyage. Télécharger le jeu gratuit Gorathar





LEGO Legacy: Heroes Unboxed (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.4, 1,3 Go, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix.



Capitaine Barbe-Rouge, Princesse Storm ou le Vendeur de hot dogs ? Rassemblez une équipe rêvée de figurines pour explorer, combattre des ennemis et construire dans ce jeu d'aventure. Une fois de plus, vos figurines et ensembles LEGO® favoris prennent vie ! Plongez dans ce jeu de rôle stratégique au tour par tour, qui vous fera voyager de la mer agitée au Far West à travers des quêtes passionnantes et des affrontements compétitifs avec d'autres joueurs, pour vous hisser dans le classement général. Télécharger le jeu gratuit LEGO Legacy: Heroes Unboxed