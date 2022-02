Capcom annonce Street Fighter 6 avec un teaser vidéo

Capcom a annoncé le développement de Street Fighter 6, le prochain chapitre de la série de jeux de combat emblématique. La société a également diffusé une bande-annonce vidéo mettant en scène Ryu et Luke, un personnage clé apparaissant à la fin de Street Fighter V via un DLC. Mais sur quelles plateformes SF VI sortira-t-il ?

Street Fighter 6 bientôt sur consoles et PC, mais quid des mobiles

Le jeu a été annoncé à la suite de l'exposition de jeux de combat Pro Tour de Capcom, via un site offiiel "compte à rebours". Aucune autre information n'a été communiquée, mais les graphismes de la bande-annonce suggèrent que le nouveau titre pourrait franchir un cap en matière de modélisation. Capcom a déclaré que les joueurs en sauront plus d'ici à l'été 2022. Espérons que les développeurs aient prévu d'utiliser un moteur graphique facilement portable sur mobile comme l'Unreal Engine ou Unity. Dans le cas contraire, une version iOS ou Android pourrait ne pas voir le jour.

En tout cas, Street Fighter 6 sera développé avec la participation du producteur de la série de longue date, Yochinori Ono, qui a quitté Capcom l'année dernière après près de 30 ans de service au sein de la société japonaise.

Sorti en 2016, Street Fighter V était le premier titre de la série à utiliser un mode histoire complet, mais il a connu un début difficile en raison de problèmes de serveurs et d'un contenu limité. Il a cependant fini par connaître le succès, en grande partie grâce aux éditions Champion et Arcade qui ont suivi.



En plus des nouvelles concernant Street Fighter 6, Capcom a dévoilé une nouvelle compilation de jeux de combat comprenant des titres tels que Darkstalkers : The Night Warriors, Vampire Hunter 2:Darkstalkers' Revenge et Hyper Street Fighter II : The Anniversary Edition. Elle arrivera le 24 juin sur PS4, Xbox, PC et Nintendo Switch.



Voici la vidéo teaser :