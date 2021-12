ACA NeoGeo : Shock Troopers débarque sur mobile !

À la fin du mois dernier, SNK et Hamster ont apporté les classiques de la série ACA NeoGeo sur mobile à travers une triple sortie. Il s'agissait des titres Samurai Shodown IV, Alpha Mission II et surtout Metal Slug 5. Si vous n'avez pas suivi la série sur d'autres plateformes, on parle de multiples classiques portés sur les plateformes PS4, Switch et Xbox avec toutes les commodités modernes, exceptés qu'ils sont restés esthétiquement au même niveau.

SHOCK TROOPERS ACA NEOGEO : une version fidèle au jeu original

Lorsque les trois jeux sont sortis, SNK a promis que d'autres allaient suivre, et la première nouveauté est arrivée hier soir sous la forme de Shock Troopers. Shock Troopers a fait ses débuts en 1997 dans les salle d'arcade comme un jeu de run & gun. Sur iOS et Android, la version de Shock Troopers inclut la possibilité de choisir l'itinéraire que les joueurs souhaitent emprunter, ce qui rend le titre encore plus rejouable.

Grâce à ce portage, les joueurs peuvent également bénéficier de fonctionnalités en ligne telles que les modes de classement en ligne, des fonctions de sauvegarde/chargement rapide et de personnalisation du pad virtuel afin de faciliter la prise en main du titre publié initialement par SNK en 1997.

Les joueurs prennent part à une opération de sauvetage du Dr George et de sa petite-fille qui ont été kidnappés par l'organisation maléfique Bloody Scorpion.

Le prix des jeux ACA NeoGeo est de 3,99 € chacun sur l'App Store et Google Play. Vous pouvez également acheter Metal Slug 5, Samurai Shodown IV et Alpha Mission II sur l'App Store pour iOS ou sur Google Play pour Android.

Télécharger SHOCK TROOPERS ACA NEOGEO à 3,99 €