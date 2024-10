L'histoire de Crashlands 2 se dévoile en vidéo

En juin 2023, Butterscotch Shenanigans a surpris tout le monde en annonçant Crashlands 2, la suite de l'un des meilleurs jeux de l'année 2016. Celui qui reste une référence des RPG d'action mobiles à ce jour verra bientôt son successeur arriver sur nos mobiles. La particularité réside dans sa distribution par Netflix Games, ce qui signifie que seuls les abonnés au service pourront y jouer.

Une nouvelle bande-annonce pour Crashlands 2 avant sa sortie

Netflix prépare le lancement de ce grand jeu sur mobile avec une nouvelle vidéo intrigante. Pas de gameplay, mais un aperçu de l'histoire.

L'héroïne Flux est devenue une sorte de célébrité après les événements du premier épisode, et a parcouru la galaxie en donnant des interviews et en organisant des rencontres. Après l'amusement des débuts, Flux a fini par s'épuiser. Avec Juicebox, ils ont donc décidé de retourner sur leur planète d'origine pour profiter de la chaleur et de leurs amis pour couleur des jours heureux. Évidemment, tout ne s'est pas déroulé comme prévu, d'où l'arrivée imminente de Crashlands 2.

Si vous ne savez pas de quoi l'on parle, Crashlands est un jeu au succès amplement mérité et qui offre un gameplay varié mêlant hack'n slash, RPG, survie, exploration et artisanat.



À noter que le titre sera également disponible sur PC via Steam. Le premier opus est toujours disponible sur l'App Store.

Télécharger Crashlands à 7,99 €