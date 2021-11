Roblox veut révolutionner l'apprentissage dans les écoles

Peut-être que le nom de ROBLOX (v2.503.338, 284 Mo, iOS 9.0) ne vous dit rien, ou au contraire, si vous êtes parents d'enfants en bas âge, ce nom provoque chez vous une grimace d'exaspération. Car oui, le jeu au style proche de Minecraft connaît un véritable succès chez les jeunes, notamment grâce à ses nombreux univers immersifs.



Roblox donne la possibilité à n'importe qui de créer un monde à leur image, mais également de donner vie à des jeux et des épreuves. Aujourd'hui, on en apprend plus sur les objectifs des développeurs qui ont pour but de révolutionner l'apprentissage dans les écoles autour du metaverse.

Roblox a des objectifs autour de l'apprentissage

Le metaverse... On ne parle que de ça ces derniers jours, notamment grâce aux dernières annonces de Facebook (que l'on doit désormais appeler Meta) et prend la forme d'un monde virtuel fictif pour donner vie à des espaces virtuels où les interactions sont possibles.



Roblox veut surfer sur cette vague pour proposer un lieu d'enseignement pour au moins 100 millions d'étudiants d'ici 2030. David Baszucki, directeur général du projet :

Plutôt que de lire des choses sur la Rome antique, par exemple, les élèves pourront y aller et explorer le Colisée.

Une idée très précise de ce que pourrait offrir la technologie, et ainsi révolutionner la façon d'apprendre aux élèves qui seraient plongés dans une immersion. Que pensez-vous de l'idée ?

Télécharger le jeu gratuit ROBLOX