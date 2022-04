Niantic annonce Peridot, un nouveau jeu AR à la Pokémon GO

⏰ Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Si Apple est certain que l’avenir s’écrira en AR, Niantic est actuellement l’entreprise la plus impliquée dans cet univers avec plusieurs jeux à son actif. Le fabricant de Pokémon GO prévoit d'ouvrir une nouvelle ère avec l'annonce d'un jeu appelé Peridot, qui vous demande de prendre soin, d'élever, de chouchouter et de reproduire des "créatures adorables uniques en leur genre" appelées Peridots, ou Dots en abrégé.

De nouvelles créatures à gérer en AR dans Peridot

Si les animaux de compagnie accompagnent des millions de français et de personnes dans le monde en général, Peridot reprend le concept du Tamagochi des années 90 avec des animaux virtuels à élever. Le simple fait de s'occuper d'un animal et de le voir grandir est gratifiant, surtout lorsque vous avez tissé un véritable lien avec lui. Niantic le sait et veut aller plus loin grâce à la réalité augmentée.

Voici Peridot : un tout nouveau jeu mobile de réalité augmentée et une franchise originale qui met entre vos mains la joie de prendre soin, d'élever et de reproduire d'adorables créatures uniques.

Selon Niantic, après des "milliers d'années de sommeil", les Péridots se réveillent dans un monde très différent de celui dans lequel ils vivaient auparavant. Votre objectif est donc de les élever mais aussi d’explorer le monde à leurs côtés, tout en travaillant avec d’autres joueurs en réalité augmentée. Cela ressemble à Pokémon Go non ?

Vous accueillerez vos propres Péridots en vous lançant dans cette expérience. Ces créatures vous sembleront si réelles que vous adorerez chaque moment passé à les élever, de la naissance à l'âge adulte. Pendant que vous explorerez le monde ensemble, vous en apprendrez davantage sur vos nouveaux amis mignons, vous développerez un lien en les élevant et en jouant avec eux, et vous travaillerez avec d'autres joueurs pour diversifier leurs espèces.

Niantic donne également un aperçu de l'expérience de jeu et de certains des péridots disponibles dans le jeu via une vidéo et des captures. Jetez un œil au teaser d'annonce de Peridot ci-dessous :

Très bientôt, le jeu entrera dans une phase de test de lancement sur certains marchés. Le grand public devra certainement patienter plusieurs mois avant de le découvrir.



Il est important de rappeler que Niantic est le créateur de Pokémon GO. Après le succès du jeu lancé à l'été 2016, l'entreprise en tire toujours beaucoup d'argent mais n'a pas eu le même succès avec la franchise Harry Potter, dont le jeu a récemment été arrêté.



Niantic parie également sur un nouveau jeu Pikmin qui semble ne pas avoir convaincu les joueurs et apportera bientôt une expérience AR Transformers également.