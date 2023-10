eFootball 2024 saison 2 : langue arabe, clubs turcs, qataris, saoudiens, japonais...

eFootball, le nouveau nom de PES, passe déjà la saison 2. Nommée “Elevate the Excitement”, cette mise à jour comprend notamment de nouveaux clubs de Turquie et d’Asie pour le Mode Authentique, des packs à l’effigie des plus grands clubs européens et l’ajout de la langue arabe sur mobile. De quoi plaire à un large public, notamment depuis l'arrivée des stars dans le championnat saoudien.

eFootball 2024

La Trendyol Süper Lig ajoutée au Mode Authentique

eFootball comprend déjà un certain nombre de clubs asiatiques, mais il était temps de passer à la vitesse supérieure. Pour l'occasion l’ajout de la Trendyol Süper Lig, la première division de football de Turquie, ne manquera pas de combler les amateurs de ballon rond.

Ainsi, les utilisateurs d’eFootball peuvent désormais jouer au Mode Authentique avec le Beşiktaş JK, le Galatasaray SK, le Fenerbahçe SK, le Trabzonspor et plus encore !

Les meilleurs clubs asiatiques rejoignent eFootball

Grâce au partenariat de KONAMI avec l’Asian Football Confederation, eFootball inclura désormais tous les clubs participant à la principale compétition de la confédération : l’AFC Champions League. Il s’agit de clubs issus de tout le continent, de l’Australie et du Japon jusqu’à l’Iran et le Qatar. Trois clubs d’Arabie Saoudite seront notamment intégrés : Al Nassr, Al Ittihad Club et Al Hilal SFC. Ces noms vous disent quelque chose ? C'est normal, Ronaldo, Mané, Benzema et autre Kanté sont arrivés cet été à coup de pétro-dollars !

La langue arabe

Avec des dizaines de millions d’utilisateurs à travers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, KONAMI a enfin compris qu'il fallait ajouter la langue arabe à la version mobile d’eFootball.

Des Clubs Packs pour six géants européens

La mise à jour 8.1.0 d'eFootball propose aux fans du monde entier l'opportunité de recruter des légendes du football à travers une série de Club Packs mettant en avant les partenaires de KONAMI. Chaque pack inclut 11 joueurs vedettes ainsi qu'un Manager doté d'un Booster !



Ces Boosters confèrent un bonus de +1 à toutes les statistiques des joueurs dans le mode Équipe de rêve. À partir d'aujourd'hui, les utilisateurs peuvent enrichir leurs Équipes de rêve avec des membres du FC Barcelone, du Manchester United FC et de l'Arsenal FC. De plus, de nouveaux Club Packs seront disponibles le 19 octobre, mettant en vedette le FC Bayern München, l'AC Milan et l'Internazionale Milano.

Toutes les nouveautés de PES 2024

Voici toutes les nouveautés de la mise à jour de la saison 2 2024 :

Données de club mises à jour pour la saison 2023-24 de l'AFC Champions League.

Afin d'empêcher les libérations de joueur involontaires, une case à cocher sera désormais affichée au moment d'essayer de libérer des joueurs non-standard.

Ajout d'une fonctionnalité qui vous informera de tout Contrat direct sur le point d'expirer.

Ajout de l'arabe à la liste des langues disponibles en jeu.

Mise à jour des Équipes authentiques sélectionnables en "Match d’essai"/"Match d’amis".

Ajout de divers ajustements de jouabilité.

Licences mises à jour.

Modèles de visages mis à jour.

Miniatures de joueurs et managers mises à jour.

Données de commentaires mises à jour.

Des correctifs d’erreurs ont également été appliqués à cette MàJ.

Reste à voir si le nouveau PES 2024 fera mieux que FC Mobile 24 sorti il y a quinze jours. Une partie des joueurs a déjà choisi son camp, ce sera PES cette année !

