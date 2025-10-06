Siri au coeur d'une enquête de la justice française

Le parquet de Paris a ouvert une enquête concernant Siri, l'assistant vocal d'Apple, pour des faits présumés de collecte d'enregistrements à l'insu des utilisateurs. Cette affaire, qui mobilise l'Office anti-cybercriminalité, pourrait remettre en question les pratiques de confidentialité du géant californien sur le territoire français.

Une enquête aux ramifications étendues

L'instruction judiciaire fait suite à une plainte déposée en février par la Ligue des droits de l'Homme, qui reproche à Apple d'avoir enfreint le Règlement général sur la protection des données (RGPD). La section J3 du parquet parisien, spécialisée dans la lutte contre la cybercriminalité, doit désormais éclaircir plusieurs points essentiels : le volume total d'enregistrements collectés depuis 2014, le nombre de personnes concernées et l'emplacement de stockage de ces données sensibles. Cette procédure intervient dans un contexte où les géants technologiques font face à une surveillance accrue de leurs pratiques, notamment en Europe où la protection de la vie privée devient un sujet central.

Thomas Le Bonniec, 30 ans, a déclenché cette affaire après son passage chez Globe Technical Services à Cork en 2019. Sa mission consistait à analyser des extraits vocaux captés par Siri pour améliorer la compréhension de l'assistant. Mais le jeune Français s'est retrouvé confronté à des enregistrements parfois très intimes, incluant des conversations médicales ou des moments privés, sans que les utilisateurs n'aient explicitement consenti à cette écoute. Après avoir tenté sans succès de mobiliser la CNIL et son homologue irlandaise, qui avait classé son signalement en 2022, Le Bonniec s'est tourné vers la justice française. Son témoignage a également inspiré une action collective menée par Julien Bayou, qui invite les propriétaires d'iPhone français à rejoindre la démarche.

Apple entre défense et concessions

Apple maintient n'avoir jamais exploité les données Siri à des fins publicitaires ou commerciales. L'entreprise insiste sur le caractère optionnel de son programme d'amélioration depuis 2019 et affirme ne plus conserver les enregistrements déclenchés accidentellement. Cette position contraste avec le règlement de 95 millions de dollars accepté fin 2024 pour clore une class action américaine portant sur les mêmes griefs. Si Apple continue de nier tout manquement, cette enquête française pourrait néanmoins redistribuer les cartes sur la transparence des assistants vocaux, alors que l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos appareils soulève des questions inédites sur le respect de notre intimité numérique.



