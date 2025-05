Vers une hausse de prix inévitable pour les iPhone 17

En plus d'une proposition de taxe de 50 % sur les biens provenant de l'Union européenne à partir du 1er juin 2025, le président Donald Trump cible aussi les entreprises locales qui importent leur production comme Apple et son iPhone. Si la taxe est moindre, elle pourrait tout changer concernant la grille tarifaire de l'iPhone 17.

Un prix forcément en hausse

Comme vu hier, dans un message sur Truth Social, après une pause dans la guerre commerciale entre la Chine et les USA, Trump a clairement menacé Apple :

J’ai dit à Tim Cook d’Apple que les iPhones vendus aux États-Unis doivent être fabriqués ici, et non en Inde ou ailleurs. Sinon, Apple devra payer une taxe d’au moins 25 %. Merci de votre attention !

Si ces taxes sont mises en œuvre, les prix des iPhones pourraient augmenter pour compenser et conserver sa marge habituelle. Même si Tim Cook déplace sa production aux États-Unis, les coûts initiaux d’installation, les longs délais et les dépenses de main-d’œuvre plus élevées pourraient également entraîner une hausse des prix des produits à venir. En tout cas pour l’iPhone 17 et le supposé iPhone 17 Air, les jeux sont faits, Apple ne pouvant relocaliser en trois mois.

Si l'on applique bêtement les 25 % de frais de douane, l'iPhone 17 Pro vendu normalement à 999 $ (avant taxes type TVA) passera à 1250 $ pour les américains. En France, et en Europe, il n'y a pas de taxes similaires à date, mais Apple pourrait être tentées d'augmenter légèrement les prix dans notre région pour permettre d'amortir une partie des taxes américaines. Nos amis d'Outre-Atlantique pourraient ainsi espérer une hausse plus contenue du prix de l'iPhone 17 Pro, de l'ordre de 100 dollars.

Turbulences tarifaires

L’administration Trump, qui avait été extrêmement agressive début 2025 en allant jusqu'à imposer 245 % de taxes à la Chine, avait suspendu certaines propositions de taxes en avril 2025 pendant 90 jours en raison des perturbations sur les marchés. Par exemple, Nintendo a ajusté les précommandes aux États-Unis pour la Switch 2 face à d’éventuelles hausses de prix liées à l’importation de sa console. Les taxes réciproques des pays affectés ont également causé des perturbations sur les marchés boursiers, bien que les tensions soient désormais redescendues.

Samsung aussi ciblée

Des entreprises comme Samsung, qui fabriquent des appareils comme le Galaxy S25 et le futur Galaxy S26 hors des États-Unis, pourraient rencontrer des défis similaires. Les coûts d’importation plus élevés pourraient entraîner une augmentation des prix des appareils, transférant le fardeau aux consommateurs déjà confrontés à l’inflation. De quoi se pencher sur les promotions du moment, comme celle sur l'iPhone 16 ou sur l'iPhone 16 Pro.



Rappelons qu'Apple vend actuellement l'iPhone 16 à partir de 969 € (hors promotion) et l'iPhone 16 Pro à partir de 1 229 €. Les paris sont ouverts quant aux tarifs de la gamme 2025.