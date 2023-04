Sony annonce 38,4 millions de PS5 vendues

Comme la plupart des grandes entreprises, Sony a publié ses derniers résultats pour l'exercice du premier trimestre 2023 qui s'est achevé le 31 mars. La société y révèle qu'elle a atteint un nouveau record et qu'elle s'approche d'une étape importante pour les ventes de sa dernière console, la PlayStation 5.

Les ventes de PS5 en forte hausse

Comme expliqué en début de semaine, les ventes de la PS5 explosent, bien aidées par la fin de la pénurie de composants. Selon le rapport du jour, Sony a expédié 6,3 millions de PlayStation 5 au cours du dernier trimestre. Cela représente plus du triple des PS5 expédiées au cours du dernier trimestre par rapport à la même période des deux années précédentes. La société indique que le nombre total d'unités PlayStation 5 vendues s'élève désormais à 38,4 millions. L'entreprise est donc en passe d'atteindre la barre des 40 millions d'unités pour sa console next-gen lancée en novembre 2020.

Sony prévoyait d'expédier 18 millions d'unités au cours de l'année fiscale 2022. Cependant, avec le succès du dernier trimestre (qui est inclus dans l'exercice fiscal de l'entreprise), ce montant total a atteint 19,1 millions. Le nippon a également prévu des bénéfices d'exploitation de 1,18 trillion de yens et un chiffre d'affaires de 11,5 trillions de yens, d'après les informations de CNBC. Cependant, une fois de plus, les prévisions de Sony ont été dépassées avec un bénéfice d'exploitation de 1,21 trillion de yens, ce qui constitue un record pour l'entreprise.



Pour l'année fiscale en cours, Sony vise à vendre 25 millions de PS5. Si cet objectif est atteint, il s'agira d'un nouveau record. L'objectif est également de dépasser les 50 millions d'unités vendues au total. Sony espère que l'introduction du PlayStation VR2 cette année stimulera les ventes de matériel. Toutefois, Sony n'a pas encore publié les chiffres de vente de son nouveau casque VR.

La partie logicielle en retrait

En ce qui concerne les logiciels, les résultats financiers de Sony sont pour la plupart mitigés. Comme le rapporte Bloomberg, le chiffre d'affaires des logiciels de Sony a augmenté au cours du dernier trimestre. Cependant, le nombre de jeux livrés a diminué, passant de 70,5 millions au quatrième trimestre 2021 à 68 millions au quatrième trimestre 2022. Sony note que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels sur le PlayStation Network est passé de 106 millions à 108 millions. Malgré tout, le nombre d'abonnés stagne à 47,4 millions d'utilisateurs.

