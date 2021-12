PlayStation 5 : Sony commercialise enfin des facades colorées

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Consoles

Guillaume Gabriel

Voilà déjà un an que la PlayStation 5 est sortie officiellement dans le monde entier, déclenchant de nombreux faits divers et reventes à des prix fous sur Internet. La cause ? La pénurie de certains composants suite à la pandémie mondiale qui a frappée, forçant un lancement avec un stock très limité.

Un an plus tard, les choses s'améliorent peu à peu, mais les stocks sont toujours faibles : par exemple, on ne retrouve toujours pas la console en libre-service dans les magasins. Néanmoins, nous avons une bonne nouvelle pour ceux qui possèdent le Graal dans leur salon, puisque Sony commercialise enfin des façades colorées.

Des façades colorées et des nouvelles couleurs de manettes

On s'en doutait que Sony préparait de nouveaux accessoires pour sa console, notamment des facades en plastique pour modifier la couleur de cette dernière. La raison ? Certains accessoiristes avaient prévu des ventes spéciales de PlayStation 5 avec un châssis noir, rapidement interdites par le nippon.



Aujourd'hui, nous avons enfin la confirmation des façades colorées avec plusieurs modèles : Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue et Galactic Purple. Pour l'occasion, les manettes s'adaptent et de nouveaux coloris sont également disponibles.

Ces nouvelles façades sont aussi belles que simples d’utilisation : il vous suffit de retirer les façades blanches d’origine de la PS5 et de les remplacer par vos nouvelles façades. Les façades pour consoles PS5 seront disponibles à la fois pour la PS5 avec lecteur de Blu-ray Disc Ultra HD et pour la console Édition numérique PS5.

Les façades Midnight Black et Cosmic Red seront disponibles dès le 21 janvier 2022 tandis que les autres modèles verront le jour au cours du premier semestre 2022. Pour le prix, on attend encore l'information en France, mais aux États-Unis, il faut débourser 54,99$.



Toutes les informations sur le site PlayStation.