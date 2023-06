Razer lance des skins pour MacBook, PS5, Xbox et Steam Deck

Razer lance une gamme de skins en vinyle faciles à appliquer pour le MacBook d'Apple, qu'il soit "Air" ou "Pro", ainsi que pour les dernières consoles comme la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Il y également des accessoires pour la Steam Deck ou encore l'excellente manette Kishi de Razer.

De la personnalisation à prix doux

Baptisée "Razer Skins", la société propose aux clients, pour le moment américains et canadiens, de personnaliser leur matériel préféré. Les skins sont fabriqués à partir de "matériaux vinyles 3M de première qualité". Les "peaux" peuvent protéger les ordinateurs et consoles contre les éraflures et les rayures et résister à des températures plus élevées dans le cadre d'une utilisation quotidienne.

Dans le cadre du lancement initial, les skins Razer sont disponibles pour les ordinateurs portables Razer Blade et certains MacBooks, notamment les MacBook Pro 13, 14 et 16 pouces. En outre, les utilisateurs du MacBook Air 13 pouces peuvent également obtenir leur propre skin, la version 15 pouces du "Air" n'étant pas encore gérée. Razer propose également des skins pour Steam Deck, PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S dès le lancement. Les périphériques Razer Edge et Razer Kishi V2 sont également pris en charge.



Si vous avez une Nintendo Switch, sachez qu'elle recevra ses propres skins "bientôt" et que d'autres appareils arrivent également dans l'année.



En ce qui concerne les designs, on trouve encore peu de choix mais ils sont plutôt réussis comme les couleurs géométriques, les motifs hexagonaux, les camouflages, l'effet carbon, etc.

Prix et disponibilité

Les prix varient en fonction de l'appareil. Les skins Razer pour ordinateurs portables sont disponibles au prix de 34,99 USD, voire 59,99 $ pour recouvrir le dessus, autour du trackpad et le dessous. Les skins pour consoles peuvent être achetés au prix de 34,99 $. Enfin, pour les appareils mobiles, les skins sont disponibles au prix de 19,99 USD. Bonne nouvelle, les nouveaux accessoires de Razer seront également vendus sur Amazon.



La société confirme que certains pays d'Asie-Pacifique et d'Europe recevront des skins Razer "plus tard dans l'année". La France devra donc attendre.

