La démo du remake de Resident Evil 4 est disponible sur PlayStation, Xbox et Steam

Vous rêviez de trouver Leon, le protagoniste de Resident Evil 4, sur les consoles de nouvelle génération ? Et bien le remake de Resident Evil 4 sortira le 24 mars, et aujourd'hui, Capcom a mis en ligne une version d'essai gratuite du jeu sur PlayStation 4, PS5, Xbox Series X/S et Steam. De quoi revivre l'un des meilleurs opus de ls série !

Le "nouveau" Resident Evil 4

Baptisée Chainsaw Demo, elle se déroule au début du jeu, alors que Leon pénètre dans le village espagnol où Las Plagas s'est répandue. Il n'y a pas de limite de temps pour la démo, alors n'hésitez pas.

Capcom a connu beaucoup de succès avec ses récents remakes de Resident Evil. Le studio a sorti une version actualisée de RE2 en 2019, suivie d'un remake de RE3 en 2020, tous deux dotés de mécanismes et de graphismes revus. Resident Evil 4 est sorti sur GameCube en 2005 et a représenté un changement pour la série, mettant l'accent sur l'action plutôt que sur la résolution d'énigmes et l'atmosphère. Sa perspective à hauteur d'épaule a établi la norme pour les jeux d'action et d'horreur de l'époque, et son influence persiste encore aujourd'hui (même dans les remakes de RE2 et RE3).



Rappelons d'ailleurs que l'App Store avait accueilli Resident Evil 4 en 2009... et que Resident Evil Village est disponible sur Mac depuis quelques mois.



Le remake de Resident Evil 4 est attendu le 24 mars sur PlayStation 4/5, Xbox Series X/S et PC.



Voici la vidéo de la démo :