Sony annonce déjà la date de sortie de la PS6

Erreur stratégique ou coup marketing de la part de Sony ? Le constructeur nippon a laissé échappé une première information sur la PS6. En effet, celle qui succèdera à la PS5 que l'on n'arrive toujours pas à trouver en stock suffisant depuis sa sortie il y a deux ans, devrait arriver en 2027. Comme pratiquement à chaque nouvelle génération, sept ans séparera la PS5 de la PS6.

La PS6 en 2027

L'organisme de réglementation britannique Competition Markets Authority (CMA), qui enquête actuellement sur la fusion Microsoft-Activision, a publié cette semaine deux nouvelles séries de documents qui révèlent des informations très intéressantes. L'un des documents présente la réponse et les déclarations de Sony aux préoccupations de la CMA concernant le rachat. Parmi les commentaires de Sony figure un extrait de la console PlayStation de nouvelle génération, la PS6.

D'après ce qu'on a pu lire, Sony s'attend à ce que la PlayStation 6 sorte dès 2027. Cela donnerait à la PS5 un cycle de vie de sept ans, soit légèrement plus court que celle de la PlayStation 4. Aucun détail sur la nouvelle PS6 n'a été confirmé ou discuté, juste une idée du calendrier de sortie pour la nouvelle PlayStation.



Sony a mentionné la PS6 en faisant référence à la façon dont l'absence de Call of Duty pourrait nuire de manière significative à sa plate-forme PlayStation, car de plus en plus de consommateurs choisissent le matériel Xbox au détriment de la PlayStation. Ceci, bien sûr, est basé sur la prédiction que Call of Duty serait exclusif aux plates-formes Xbox - ce que Microsoft a publiquement promis à plusieurs reprises, de manière distincte et claire - et Sony fait valoir que cela pourrait réduire la concurrence dans l'espace matériel.

De même, dans des commentaires publics datant du 26 octobre, Microsoft a déclaré qu'elle prévoyait de proposer Call of Duty sur PlayStation uniquement "aussi longtemps que cela sera judicieux". Une période allant jusqu'en 2027 - ou un autre délai (peut-être plus court) que Microsoft détermine unilatéralement comme "ayant du sens" pour Microsoft - est gravement inadéquate. Au moment où SIE lancera la prochaine génération de sa console PlayStation (ce qui devrait se produire aux alentours de ), elle aura perdu l'accès à Call of Duty et aux autres titres d'Activision, ce qui la rendra extrêmement vulnérable au changement de consommateur et à la dégradation subséquente de sa compétitivité.



Même en supposant que SIE ait la capacité et les ressources nécessaires pour développer une franchise au succès similaire à celui de Call of Duty, il faudrait de très nombreuses années et des milliards de dollars pour créer un concurrent à Call of Duty - et l'exemple de Battlefield d'EA montre que de tels efforts seraient plus que probablement voués à l'échec.

La PS5 Slim en 2023, la PS5 Pro en 2024

En attendant 2027, date également de la prochaine présidentielle française, Sony pourrait sortir une PS5 Slim dès l’année prochaine. D'après les rumeurs, outre des dimensions réduites (enfin), le géant nippon pourrait inclure un lecteur de Blu-Ray détachable.



Quant à la PS5 Pro, un peu plus puissante pour jouer en 4K à 120 fps, il faudra patienter jusqu'en 2024.