𝕏 : la formule Premium va devenir gratuite pour les comptes les plus populaires

Elon Musk vient d'annoncer une nouveauté à venir prochainement pour les comptes 𝕏 avec plusieurs milliers d'abonnés (payants). À l'avenir, les abonnements Premium et Premium+ leur seront offert. Il y a tout de même une condition non négligeable à respecter.

Dans un tweet comptant déjà 50 millions de vues, Elon Musk annonce une refonte du système d'abonnements de 𝕏 et des comptes Premium et Premium+. À l'avenir, tous les comptes qui possèdent plus de 2 500 abonnés vérifiés bénéficieront des fonctionnalités Premium gratuitement. Pour les comptes avec plus de 5 000 abonnés vérifiés, c'est la formule Premium+ qui sera "offerte".



Attention, le post stipule bien "abonnés vérifiés", autrement dit abonnés payants. On parle donc des comptes qui possèdent un abonnement mensuel/annuel sur la plateforme. Pour profiter de cette offre, il faudra avoir un compte avec au moins 2 500 abonnés payants pour la formule Premium et 5 000 abonnés payants pour la formule Premium+. Difficile de savoir s'il parle des comptes vérifiés (exit les bots) ou des comptes payants, mais il semble bien qu'on se dirige vers la seconde option.

L'abonnement sur 𝕏 permet d'avoir de nombreuses fonctionnalités supplémentaires comme la réduction/suppression des publicités, une édition plus poussée des posts, une personnalisation complète, la fameuse coche de certification ou encore un hub créateur pour la rémunération. Sans oublier l'intégration prochaine de Grok, l'intelligence artificielle d'Elon Musk.



L'abonnement Premium est disponible au prix de 11 €/mois ou 115 €/an pour une économie de 13 %. L'abonnement Premium+ est à 25 €/mois ou 250 €/an, soit une économie de 17 % en passant par l'option paiement annuel. Un prix qui sera bientôt de l'histoire ancienne pour les comptes 𝕏 éligibles au nouveau programme.

Going forward, all 𝕏 accounts with over 2500 verified subscriber followers will get Premium features for free and accounts with over 5000 will get Premium+ for free