Telegram ajoutera des Stories le mois prochain

Le PDG de Telegram, Pavel Durov, a annoncé que l'application de messagerie sécurisée ajouterait des "Stories" au début du mois de juillet. Durov explique que les utilisateurs demandent cette fonctionnalité depuis des années, et que plus de la moitié des demandes de fonctionnalités reçues par Telegram concernent les Stories. Au départ, l'entreprise était contre l'ajout des Stories car elles "sont déjà présentes partout", mais elle a souhaité "écouter ses utilisateurs".

Telegram rejoint Snapchat, Instagram et Facebook

Avec les Stories sur Telegram, les utilisateurs pourront choisir qui peut voir chacune de leurs histoires vidéos. Ainsi, vous pourrez décider qu'elles soient visibles par tout le monde, vos contacts, quelques contacts sélectionnés ou une liste d'amis proches. Les "stories" seront situées dans une section extensible en haut de votre liste de discussions. Les utilisateurs pourront masquer les Stories publiées par n'importe quel contact en les déplaçant dans la liste "Caché" de leur section Contacts, plutôt que sur l'écran principal.

Les utilisateurs auront la possibilité d'ajouter des légendes et des liens à leurs Stories. Il sera également possible de taguer d'autres personnes dans les Stories. Vous pourrez notamment publier des photos et des vidéos prises simultanément avec les caméras avant et arrière, dans un style similaire à l'éphémère BeReal.



De plus, vous pourrez choisir la durée de vie de votre histoire. Vous pourrez la faire expirer dans six, douze, vingt-quatre ou quarante-huit heures. Vous pourrez également afficher les histoires en permanence sur votre page de profil, de manière similaire à Instagram, qui vous permet de mettre en avant les moments forts des histoires.



Durov a déclaré :

La possibilité d'enregistrer vos histoires sur la page de profil rendra les profils Telegram plus informatifs et colorés. Vous pourrez non seulement explorer davantage le contenu de vos contacts les plus proches, mais également en apprendre plus sur les utilisateurs avec lesquels vous interagissez dans les groupes ou les commentaires des chaînes. En ce qui concerne les chaînes, elles bénéficieront d'une plus grande exposition et d'un plus grand nombre d'abonnés : une fois que nous aurons lancé la possibilité de republier les messages des chaînes dans les histoires, il sera beaucoup plus facile de devenir viral sur Telegram.

Durov affirme qu'après les tests internes des Stories, même les sceptiques au sein de l'équipe de Telegram ont commencé à apprécier la fonctionnalité, et que Telegram ne peut plus imaginer le service de messagerie sans cela.



Les Stories seront lancées officiellement début juillet, ce qui marquera une nouvelle ère pour Telegram. Bonne ou mauvaise idée d'après vous ?

