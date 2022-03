Le premier benchmark de l'iPhone SE 3 fait aussi bien que l'iPhone 13

Il y a 4 heures

iPhone

Medhi Naitmazi

Réagir



Les scores Geekbench du nouvel iPhone SE 3 montrent que le plus abordable des téléphones Apple présente des performances équivalentes à celles de l'iPhone 13, le fleuron de la société. Il est vrai qu'on ne s'attendait pas à autre chose, étant donné qu'ils sont tous deux équipés de la même puce A15 Bionic.

Un premier benchmark prometteur pour le nouvel SE

Les résultats de Geekbench pour un "iPhone 14,6", l'identifiant interne du modèle 2022, montrent un score de 1695 points sur un seul coeur et un score de 4021 points en multi-coeurs. À titre de référence, l'iPhone 13 a un score de 1672 pour en mono-core et de 4481 en multi-core. La différence entre les scores est marginale et ne représentera pas une différence réelle pour les clients.



Corroborant le rapport d'hier, les scores Geekbench confirment que le nouvel iPhone SE dispose bien de 4 Go de RAM.

Par rapport à l'iPhone SE de génération précédente (2020), Apple promet des graphismes jusqu'à 1,2 fois plus rapides sur le nouvel iPhone SE. Apple annonce également jusqu'à 15 heures de lecture vidéo, soit deux heures de plus que ce qui était annoncé pour l'iPhone SE 2, pourtant avec la même capacité de batterie. La puce A15 Bionic est plus économe donc, et alimente également de nouvelles fonctionnalités désormais disponibles pour les futurs clients, telles que les styles photographiques, Smart HDR 4 et Live Text dans iOS 15.



Le nouvel iPhone SE présente le même design de 4,7 pouces avec un bouton Home et Touch ID, mais il est désormais doté de la 5G, d'une vitre plus résistante Ceramic Shield et donc de la puce puce A15.



L'iPhone SE 3 commence à 529 euros, soit 40 euros de plus que le modèle précédent, et sera disponible en précommande demain 11 mars et disponible le 18 mars.