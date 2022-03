Le nouvel iPhone SE 3 intègre bien 4 Go de RAM

Medhi Naitmazi

Apple a dévoilé cette semaine un iPhone SE de troisième génération, dont les principales nouveautés sont la puce A15, la prise en charge de la 5G, une plus grande autonomie, des améliorations de l'appareil photo et un verre plus résistant. Bien que cela n'ait pas été annoncé par Apple, le nouvel iPhone SE 3 dispose également de plus de mémoire vive.

1 Go de RAM en plus pour l’iPhone SE 3

Plusieurs développeurs ont confirmé que l'iPhone SE de troisième génération dispose de 4 Go de RAM, contre 3 Go pour le modèle précédent. Cette information provient des assets de la version Release Candidate de Xcode 13.3 qu'Apple a publiée à la suite de son événement "Peek Performance" mardi dernier.

The new iPhone SE got 4GB of RAM. This information is derived from strings in Xcode 13.3 RC. — Yaroslav Gavrilov  (@appletester_rus) March 10, 2022



Cette technique a déjà fait ses preuves en révélant par exemple que l'iPad mini 6 dispose également de 4 Go de RAM.



Ce changement que l’on avait évoqué juste avant le keynote va permettre aux jeux et autres applications de montage photo et vidéo d’aller encore plus loin en matière d’opérations en stockant plus d’informations en mémoire vive. La RAM supplémentaire peut également permettre à davantage d'applications et de pages chargées dans Safari de rester actives en arrière-plan.



Le nouvel iPhone SE 2022 sera disponible en précommande à partir de 14 heures le vendredi 11 mars en France, aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Chine, en Allemagne, en Inde, au Japon, au Royaume-Uni et dans plus de 30 autres pays et régions. Les livraisons aux clients et la disponibilité en magasin commenceront le vendredi 18 mars. Si vous hésitez, regardez notre comparatif entre les deux iPhone SE.