Rumeur : l’iPhone SE 3 avec 4 Go de RAM, Ceramic Shield, MagSafe…

Il y a 23 min

iPhone

Medhi Naitmazi

Réagir



Avant l'événement Apple "Peek Performance" de ce soir, une rumeur de dernière minute affirme que l'iPhone SE de troisième génération qui devrait être dévoilé sera doté de la technologie MagSafe, d’un verre Ceramic Shield, de 4 Go de RAM et d'une autonomie "nettement" supérieure.

Finalement pas si mal cet iPhone SE 2022

Selon un article publié par "yeux1122" sur le blog coréen Naver, l'iPhone SE 3 sera doté de la technologie Ceramic Shield pour le verre de la façade. Comme Apple le décrit, Ceramic Shield est un "processus d'échange à double ion" qui introduit des cristaux de nano-céramique directement dans le verre, offrant une meilleure résistance aux chutes. Ceramic Shield est apparu pour la première fois sur l'iPhone 12 en 2020.

Par ailleurs, toujours selon le post, l'iPhone SE 2022 sera doté de MagSafe, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de clipser différents accessoires, comme un portefeuille, et peut être utilisé pour charger l'appareil.



En ce qui concerne les performances, le nouvel iPhone SE sera équipé de la puce A15 Bionic, selon la plupart des rapports. La rumeur d'aujourd'hui ajoute des informations supplémentaires aux spécifications de l'appareil, indiquant qu'il sera doté de 4 Go de RAM, une augmentation par rapport aux 3 Go actuels de l'iPhone SE 2020.



Le nouvel iPhone SE bénéficiera de la connectivité 5G, et compte tenu de sa petite taille, il est possible que l'autonomie de la batterie en pâtisse. Il convient toutefois de noter que la puce A15 est la dernière puce d'Apple, et qu'elle offre une meilleure efficacité que la puce A13 Bionic de l'iPhone SE actuel. Le compte "yeux1122" affirme que les améliorations de l'autonomie de la batterie seront "significatives".



Reste à voir si tout cela se confirmera ce soir lors du keynote "Peek Performance" d'Apple à 19h en direct et en français sur iSoft.