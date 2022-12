iOS 16 bientôt installé sur 70% des iPhone actifs

Apple devrait d'ailleurs publier iOS 16.2 ce mois-ci, apportant de multiples nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs d'iPhone, notamment la fonction karaoké Apple Music Sing , la protection avancée des données dans iCloud, de nouveaux widgets pour l'écran de verrouillage, de nouvelles options pour l'écran always-on de l'iPhone 14 Pro , et bien plus encore.

Selon les chiffres de Mixpanel , iOS 16 est installé sur 68,91 % des appareils, contre 24,81 % pour iOS 15 et environ 6,28 % pour les iPhones fonctionnant avec des systèmes d'exploitation plus anciens. iOS 16 a fait l'objet de plusieurs mises à jour depuis sa sortie en septembre, qui ont permis de corriger des bogues rencontrés par les utilisateurs, mais aussi d'apporter des nouveautés attendues comme les Live Activities apparues avec iOS 16.1 le 24 octobre dernier.

iOS 16 a été mis à la disposition du public le 12 septembre 2022 , et faisait initialement mieux que la mise à jour iOS 15 de l'année dernière concernant la rapidité d'adoption par les utilisateurs. Apple partage périodiquement les chiffres d'adoption de son dernier système d'exploitation, mais ne l'a pas encore fait pour iOS 16.

