La photo de la lune "zoom spatial" de Samsung serait truquée

Le débat de la meilleure qualité de l'appareil photo entre les téléphones Apple et ceux de Samsung n'est pas prêt de se terminer. Si Apple ne court pas derrière le nombre de pixels ni le zoom optique, Samsung s'évertue à toujours sortir des chiffres incroyables. Zoom x100 ou clichés de 200 mégapixels en sont des exemples patents.



Au-delà du matériel, les constructeurs premium se sont également emparés de la question logicielle avec des algorithmes toujours plus poussés pour améliorer les prises de vue. L'imagerie computationnelle a été d'abord mise en exergue par Google sur ses Pixel, puis rapidement étendue à Apple, Samsung et autre. Justement, le coréen aurait largement exagéré les qualités de son dernier S23, vous savez avec les fameuses photos de la Lune.

Trop beau pour être vrai ?

Un message posté sur Reddit affirme que les photos de la Lune (le fameux "super zoom") que l'on voit sur les téléphones Samsung haut de gamme pourraient être tout simplement fausses, truquées. En fait, la société aurait tout bonnement remplacé l'image affichée par une photo prise avec un tout autre appareil.

On peut affirmer sans risque que les photos de la Lune prises par Samsung ont fait l'objet d'un post-traitement, mais les détracteurs affirment que les détails des images pourraient provenir davantage du "calcul" logiciel que des détails capturés par l'objectif.



La personne explique clairement sur u/ibreakphotos qu'elle a téléchargé une image de la Lune en haute résolution, l'a floutée pour éliminer les détails et l'a affichée sur son écran. Ils ont ensuite utilisé un téléphone Samsung pour photographier l'image sur l'écran. La photo finale est ressortie avec un grand nombre de détails, comme si le traitement à posteriori avait rajouté des informations qu'il ne pouvait connaître en se basant sur la source. Même les gars de l'application Halide sont formels.



Pour mémoire, Samsung a déjà expliqué comment les photos de la lune sont traitées dans un billet de blog. Pour simplifier, l'appareil photo du téléphone reconnaît la lune, fait la mise au point dessus et prend une photo. Le post-traitement est effectué à l'aide d'un réseau neuronal convolutionnel entraîné à partir d'un grand nombre d'images haute résolution de la Lune. L'algorithme utilise les détails appris à partir de ces images et les applique à la lune reconnue sur les photos. En somme, elle remplace votre photo par des brides d'images haute résolution.



Quoi qu'on pense des explications du coréen, il ne fait aucun doute que la photographie de la Lune avec le zoom x100 n'a rien d'un exploit matériel. Ainsi, le débat entre l'iPhone 14 Pro Max et le Galaxy S23 Ultra est relancé, une fois de plus.