HomePod Max : un concept saisissant !

En février 2018, on apprenait officiellement qu'Apple rejoignait le marché des enceintes connectées où Amazon et Google se partagent les parts du gâteau depuis un long moment. Si Apple était très ambitieux avec son gros HomePod, le prix et la qualité de l'assistant vocal ont malheureusement été un frein pour énormément de clients. Cependant, la firme de Cupertino n'a pas abandonné en sortant un HomePod mini.

Un HomePod Max ?

Découvrez ce magnifique concept

La première génération de HomePod avait impressionné les consommateurs par sa puissance et sa qualité audio, Apple commercialisait son enceinte connectée à plus de 300 euros avec des arguments de taille pour les audiophiles.

Au fil du temps, Apple s'est aperçu que les ventes du HomePod étaient décevantes, n'atteignaient pas les objectifs initialement fixés et ne permettaient pas de faire décoller la part de marché d'Apple dans ce secteur où la concurrence est très agressive.



La firme de Cupertino a finalement décidé d'abandonner le HomePod en mars 2021 pour se lancer dans une nouvelle aventure avec le HomePod mini, une enceinte à seulement 99€, avec un son époustouflant et toujours Siri pour vous aider.

Sans surprise, le HomePod mini a très vite trouvé son public grâce à son prix bien plus accessible. Si Apple a réussi à augmenter sa part de marché avec une version plus abordable de son enceinte connectée, l'entreprise a laissé sur la touche ses clients qui veulent une expérience plus poussée.

Dans le cas où vous avez pu tester les deux enceintes, vous avez pu apercevoir dans cette comparaison que la qualité audio et la puissance ne sont pas du tout la même, ce qui est logique vu la différence de taille des enceintes.

Et si le HomePod classique revenait en 2023 ?

Selon certaines rumeurs, Apple pourrait finalement faire revenir le frère du HomePod mini avec une mise à jour de l'appareil en 2023. Cette nuit, Parker Ortolani (spécialiste des concepts) a partagé son design idéal et sa vision de ce à quoi ressemblerait un HomePod nouvelle génération en 2023. Il a commencé par lui donner la terminologie d'Apple en le renommant HomePod Max (un mot très utilisé pour la gamme iPhone et AirPods).

Dans le concept, on aperçoit un design identique au premier HomePod, mais avec un écran plus intelligent sur le dessus et de nouvelles couleurs. Sur l'écran, l'utilisateur retrouverait toutes les possibilités qu'il y avait avec le premier HomePod : augmenter/diminuer le son, lancer/arrêter la lecture, lancer Siri sans dire la commande vocale...



La différence dans le concept de Ortolani, c'est que ce nouvel écran serait capable de gérer des apps, autrement dit, il deviendrait possible de :

Contrôler les appareils HomeKit

Afficher une minuterie

Afficher une interface identique à celle des appels sur un iPhone

Contrôler l'interphone

Ainsi que plein d'autres possibilités...

Pour ce spécialiste des concepts, si le HomePod classique a été décevant, c'est parce qu'Apple n'a pas poussé le produit au maximum de ses capacités. L'entreprise aurait pu apporter plus de couleurs, un écran capable d'afficher plus d'informations pertinentes ou encore un assistant vocal plus performant. Il ne fait aucun doute pour lui que le HomePod classique n'est pas mort et reviendra probablement en 2023.

